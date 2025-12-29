الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مؤجلات» الجولة الثالثة تشعل سباق «الأولى»

«مؤجلات» الجولة الثالثة تشعل سباق «الأولى»
29 ديسمبر 2025 19:20

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
كلباء والجزيرة يكتفيان بالتعادل


تقام مساء الثلاثاء مباراتان، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يلتقي الاتفاق مع العروبة في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساء على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، فيما يستقبل الحمرية ضيفه العربي على ملعبه في الشارقة بالتوقيت ذاته.
وعلى ملعب العوير، يتطلع الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط إلى مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما حقق فوزاً مفاجئاً في الجولة 11 على حساب حتا بهدف، في مواجهة تجمعه مع العروبة التاسع برصيد 13 نقطة، والذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية عقب فوزه اللافت على دبا الحصن 2-0، ساعياً لرفع رصيده إلى 16 نقطة، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.
وفي المباراة الثانية، ينشد الحمرية استعادة نغمة الانتصارات، وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفجيرة 0-1، عندما يستقبل العربي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط «13 نقطة»، في مواجهة متكافئة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق تحسين المراكز.
وكانت مباراتا العروبة والحمرية في الجولة الثالثة تأجلتا بسبب مشاركة الفريقين في التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

 

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
شباب الأهلي
العروبة
الحمرية
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©