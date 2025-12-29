«مؤجلات» الجولة الثالثة تشعل سباق «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تقام مساء الثلاثاء مباراتان، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يلتقي الاتفاق مع العروبة في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساء على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، فيما يستقبل الحمرية ضيفه العربي على ملعبه في الشارقة بالتوقيت ذاته.

وعلى ملعب العوير، يتطلع الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط إلى مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما حقق فوزاً مفاجئاً في الجولة 11 على حساب حتا بهدف، في مواجهة تجمعه مع العروبة التاسع برصيد 13 نقطة، والذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية عقب فوزه اللافت على دبا الحصن 2-0، ساعياً لرفع رصيده إلى 16 نقطة، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، ينشد الحمرية استعادة نغمة الانتصارات، وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفجيرة 0-1، عندما يستقبل العربي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط «13 نقطة»، في مواجهة متكافئة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق تحسين المراكز.

وكانت مباراتا العروبة والحمرية في الجولة الثالثة تأجلتا بسبب مشاركة الفريقين في التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.