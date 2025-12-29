أرسنال يبرم صفقات جديدة في «الانتقالات الشتوية»



لندن (د ب أ)



أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن فريقه يستعد للتغلب على أزمته المتعلقة بالإصابات، من خلال التفاعل بنشاط في سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق الشهر المقبل.

ويفتقد أرتيتا لجهود أربعة مدافعين خلال المواجهة الصعبة أمام أستون فيلا على ملعب الإمارات الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب عن أرسنال الرباعي يوريان تيمبر وريكاردو كالافيوري وبين وايت وكريستيان موسكيرا، خلال الفوز الصعب على برايتون 2-1، لكن الفريق نجح في الحفاظ على موقعه في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وثلاث نقاط عن أستون فيلا.

وبعد إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني (337 مليون دولار) على ضم ثماني صفقات جديدة الصيف الماضي، لا يستبعد أرتيتا إبرام المزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال أرتيتا «سوق الانتقالات موجود، أعني أننا أرسنال وسنبحث الأمر، ونرى ما نحتاج إليه، وعلينا أن نبحث بشكل نشط، ولنرى بعدها ما إذا كنا سنقوم بالأمر أم لا، هذه قصة أخرى».

وأضاف «لكن مهمتنا دائماً هي أن نكون على أهبة الاستعداد، لأن شيئاً ما قد يحدث، لذا نأمل أن تكون التجربة إيجابية».

وأشار «حينما تنظر في الأندية الأخرى، تجد لديهم تشكيلاً يضم 24 أو 25 لاعباً، لكن رغم أننا نعاني من إصابات أكثر من المتوقع، نريد أن نكون أفضل، وندرك مدى أهمية توفر اللاعبين المناسبين خلال الموسم».