صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018



الدار البيضاء (رويترز)



يجلس محمد صلاح قائد مصر على مقاعد البدلاء خلال مواجهة أنجولا في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين، وهو ما يحدث للمرة الأولى ​منذ عام 2018.

وتعود المرة الأخيرة التي شاهد فيها ‌هداف ليفربول مباراة لمصر من على مقاعد ​البدلاء إلى كأس العالم 2018، عندما ⁠غاب ‌عن المشاركة أمام أوروجواي لتعافيه من إصابة خطيرة في الكتف تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه أمام ريال ⁠مدريد في نفس العام.

واعتمد حسام حسن مدرب مصر ⁠على تشكيلة أغلبها من البدلاء أمام أنجولا، بعدما حسم تأهله لدور الستة عشر للبطولة المقامة في ​المغرب بعد فوزه 2-1 على زيمبابوي و1-صفر على جنوب أفريقيا.

وشارك صلاح منذ البداية في جميع مباريات مصر في البطولات الرسمية بتنظيم الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) أو ​الاتحاد الدولي (الفيفا) منذ ‍عام 2017، باستثناء مباراة أوروجواي، كما أكمل كل هذه المباريات حتى النهاية ما عدا مواجهتي مالي في كأس الأمم 2017 وغانا ‍بعدها بسبعة أعوام.

وخاض صلاح 23 مباراة ⁠في كأس الأمم ​الأفريقية وكأس العالم وسجل 11 هدفاً.

وسيجلس أيضاً عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ​إلى جانب صلاح، والحارس المخضرم محمد الشناوي على ‍مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم ‌عادل

خط الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد