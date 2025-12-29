الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018

صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
29 ديسمبر 2025 19:48

 
الدار البيضاء (رويترز)

أخبار ذات صلة
جاموندي يستعيد ذكريات البدايات في تونس
محرز للاعبي الجزائر: «لا تغتروا بالمديح ولا تنكسروا أمام الانتقادات


يجلس محمد صلاح قائد مصر على مقاعد البدلاء خلال مواجهة أنجولا في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين، وهو ما يحدث للمرة الأولى ​منذ عام 2018.
وتعود المرة الأخيرة التي شاهد فيها ‌هداف ليفربول مباراة لمصر من على مقاعد ​البدلاء إلى كأس العالم 2018، عندما ⁠غاب ‌عن المشاركة أمام أوروجواي لتعافيه من إصابة خطيرة في الكتف تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه أمام ريال ⁠مدريد في نفس العام.
واعتمد حسام حسن مدرب مصر ⁠على تشكيلة أغلبها من البدلاء أمام أنجولا، بعدما حسم تأهله لدور الستة عشر للبطولة المقامة في ​المغرب بعد فوزه 2-1 على زيمبابوي و1-صفر على جنوب أفريقيا.
وشارك صلاح منذ البداية في جميع مباريات مصر في البطولات الرسمية بتنظيم الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) أو ​الاتحاد الدولي (الفيفا) منذ ‍عام 2017، باستثناء مباراة أوروجواي، كما أكمل كل هذه المباريات حتى النهاية ما عدا مواجهتي مالي في كأس الأمم 2017 وغانا ‍بعدها بسبعة أعوام.
وخاض صلاح 23 مباراة ⁠في كأس الأمم ​الأفريقية وكأس العالم وسجل 11 هدفاً.
وسيجلس أيضاً عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ​إلى جانب صلاح، والحارس المخضرم محمد الشناوي على ‍مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مصر على النحو التالي: 
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح
خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم ‌عادل
خط الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد

المغرب
مصر
كأس أفريقيا
محمد صلاح
عمر مرموش
أنجولا
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©