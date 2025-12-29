مونييه: بنين لن تواجه السنغال بـ «حذر»!



الرباط (د ب أ)



قال ستيف مونييه، قائد منتخب بنين، إن فريقه سيواجه السنغال، الثلاثاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، وكله ثقة وطموح.

وأوضح مونييه أن فريقه يهدف إلى تقديم أداء قوي واستثمار الفوز على بوتسوانا في الجولة الماضية بالمجموعة.

وقال في مؤتمر صحفي، إن الأجواء الإيجابية في معسكر فريقه ازدادت بعد بداية ناجحة للبطولة.

وأضاف: «نتحلى بعقلية إيجابية للغاية، الفوز على بوتسوانا منحنا الكثير من الثقة».

وتابع مونييه: «ندرك أننا سنواجه منتخباً سنغالياً قوياً للغاية، لكننا نريد خوض مباراة رائعة وأن نخرج منها أقوى».

وأوضح قائد المنتخب البنيني أن فريقه لن يتخذ نهجاً حذراً في أدائه بالمباراة، وسيخوض اللقاء من دون خوف.

وتابع أن فريقه سيلعب المباراة بطموح كبير وسيضع التأهل إلى الدور المقبل نصب عينيه.

وقال: «لا ألقي خطابا مؤثرا، يمكننا إنهاء دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني في تلك المجموعة، سندخل تلك المباراة محاولين الفوز بها».

وأضاف: «السنغال منتخب كبير، لكن كرة القدم تظل كرة القدم، ويمكن لأي شيء أن يحدث على أرض الملعب».

ويحتل منتخب بنين المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف السنغال المتصدر ومنتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب من دون رصيد من النقاط.