الميناء السياحي شريك فندقي لبطولة «هيرو دبي كلاسيك 2026»

دبي (الاتحاد)



أعلنت بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» أن منتجعات الميناء السياحي ستكون الشريك الفندقي الرسمي لبطولة عام 2026، لتجتمع الرياضة العالمية والضيافة الراقية معاً في النسخة الـ 37 من فعالية الجولف الأكثر شهرة في المنطقة.

ومن المقرر أن تشهد الشراكة الاستراتيجية استضافة وجهة الميناء السياحي، اللاعبين والضيوف الرئيسين طوال مدة البطولة، التي تقام في نادي الإمارات للجولف من 22 إلى 25 يناير 2026.

وتواصل بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» ترسيخ مكانتها إحدى أهم بطولات الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر فعاليات جولة «دي بي ورلد» حضوراً على الصعيد الدولي، مع حضور 15% من مجموع المشاركين في بطولة 2025 من خارج دولة.

وتضمن الشراكة مع منتجعات الميناء السياحي حصول هؤلاء الزوار الدوليين، إلى جانب اللاعبين وكبار الشخصيات، على إقامة عالمية المستوى على بُعد دقائق فقط من موقع المنافسات.