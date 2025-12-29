الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الميناء السياحي شريك فندقي لبطولة «هيرو دبي كلاسيك 2026»

البطولة تستقطب النجوم (الاتحاد)
30 ديسمبر 2025 01:30

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» أن منتجعات الميناء السياحي ستكون الشريك الفندقي الرسمي لبطولة عام 2026، لتجتمع الرياضة العالمية والضيافة الراقية معاً في النسخة الـ 37 من فعالية الجولف الأكثر شهرة في المنطقة.
ومن المقرر أن تشهد الشراكة الاستراتيجية استضافة وجهة الميناء السياحي، اللاعبين والضيوف الرئيسين طوال مدة البطولة، التي تقام في نادي الإمارات للجولف من 22 إلى 25 يناير 2026.
وتواصل بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» ترسيخ مكانتها إحدى أهم بطولات الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر فعاليات جولة «دي بي ورلد» حضوراً على الصعيد الدولي، مع حضور 15% من مجموع المشاركين في بطولة 2025 من خارج دولة.
 وتضمن الشراكة مع منتجعات الميناء السياحي حصول هؤلاء الزوار الدوليين، إلى جانب اللاعبين وكبار الشخصيات، على إقامة عالمية المستوى على بُعد دقائق فقط من موقع المنافسات.

 

 

أخبار ذات صلة
دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة
«الشراع» يعرض برامج التطوير في عمومية الاتحاد الآسيوي
نادي الإمارات للجولف
الميناء السياحي
دبي
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©