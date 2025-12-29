الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تمام للبولو» بطل كأس سلطان بن زايد

سلطان بن فلاح بن زايد وزايد بن محمد بن خليفة يتوجان الفائزين (وام)
30 ديسمبر 2025 01:30

أبوظبي (وام)

أحرز فريق تمام للبولو لقب كأس سلطان بن زايد، بعد فوزه على فريق بن دري 9.5 مقابل 9 أهداف، في نهائي البطولة التي تم تنظيمها برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وتوّج الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان البطل والوصيف، وفريق أبوظبي الفائز بالمركز الثالث، وفريق غنتوت صاحب المركز الرابع، بحضور الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، وأرين مسرور بارزاني، والشيخة شما بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخة فاخرة بنت أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.
كما حضر مراسم التتويج على ملعب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنادي غنتوت، خلف سالم الواحدي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعبدالباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي.

