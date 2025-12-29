الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناصر بن حمد: الالتزام ركيزة النجاح

أحمد بن محمد يشهد جانباً من جلسة «القيادة من الصفوف الأمامية» (وام)
30 ديسمبر 2025 01:30

دبي (وام)

بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تحدث سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، في جلسة رئيسة بعنوان «القيادة من الصفوف الأمامية»، ضمن فعاليات «القمة العالمية للرياضة».
وخلال الجلسة، أكد سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن المنهجية القيادية تتطلب السعي الدائم وراء المعرفة واكتساب الخبرات وامتلاك العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أن عقلية الالتزام هي الركيزة الرئيسة لأي رياضي يرغب بالنجاح، ويسعى للوصول إلى آفاق جديدة من التميّز.
وقال سموّه: «إن إعداد الشخصية الرياضية الصحيحة يتطلّب الكثير من العمل والالتزام والإيمان بالقدرة على تجاوز ما هو قائم إلى ما هو ممكن، والسعي لتحويل الطموحات إلى نجاحات، والتركيز على الجانب النفسي والتدريبي بشكل دائم لتحويل الصعوبات والتحديات إلى فوز وإنجازات في المستقبل».
كما أكد سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تتطلّع خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات الرياضية وفق رؤية متكاملة، لافتاً إلى أهمية دور القيادة الرياضية بالتواجد مع الرياضيين في ميادين البطولات، والإسهام في تحقيق الإنجازات، وليس بالدعم والتوجيه والرعاية والتخطيط فقط، إذ يجب أن يكون القائد مع الرياضيين جنباً إلى جنب في ميادين التنافس، وأن يظل دائماً القدوة ومصدر الإلهام لهم.

جائزة
تجدر الإشارة إلى أن سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فاز بـ «جائزة الشخصية الرياضية العربية» خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، الأكبر من نوعها من حيث قيمتها وعدد فئاتها.

أخبار ذات صلة
دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة
«الشراع» يعرض برامج التطوير في عمومية الاتحاد الآسيوي
أحمد بن محمد بن راشد
البحرين
ناصر بن حمد آل خليفة
أحمد بن محمد
دبي
ناصر بن حمد
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©