الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يقتنص «الفوز الثاني» في «أدنوك للمحترفين»

بني ياس يقتنص «الفوز الثاني» في «أدنوك للمحترفين»
29 ديسمبر 2025 22:41

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
136 مركزاً ومكتباً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة في الإمارات
كلباء والجزيرة يكتفيان بالتعادل


اقتنص بني ياس فوزه الثاني هذا الموسم على حساب الظفرة بهدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
ورفع «السماوي» رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد «الفارس» عند «12 نقطة» في المركز الثامن، وخسر الظفرة مباراته الأولى على ملعبه هذا الموسم، كما تكبد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري.
سجل هدفي بني ياس، ليونيل وامبا في الدقيقة 22، وقودوين في الدقيقة 57، جاءت المباراة قوية من الفريقين لعب فيها بني ياس بتوازن، معتمداً على الهجمات المرتدة التي حققت الهدف المنشود، بحصد النقاط الثلاث.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الظفرة
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©