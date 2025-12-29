بني ياس يقتنص «الفوز الثاني» في «أدنوك للمحترفين»



مصطفى الديب (أبوظبي)



اقتنص بني ياس فوزه الثاني هذا الموسم على حساب الظفرة بهدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

ورفع «السماوي» رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد «الفارس» عند «12 نقطة» في المركز الثامن، وخسر الظفرة مباراته الأولى على ملعبه هذا الموسم، كما تكبد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري.

سجل هدفي بني ياس، ليونيل وامبا في الدقيقة 22، وقودوين في الدقيقة 57، جاءت المباراة قوية من الفريقين لعب فيها بني ياس بتوازن، معتمداً على الهجمات المرتدة التي حققت الهدف المنشود، بحصد النقاط الثلاث.