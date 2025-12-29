الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حسام حسن: لا أهتم بالمشككين!

حسام حسن: لا أهتم بالمشككين!
29 ديسمبر 2025 23:05

 
أغادير (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«ساب إير» يمنح ملاعب المغرب صك التميز في مواجهة المطر
محرز يحقّق حلم طفل جزائري في المغرب


بدا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر راضياً عن أداء لاعبيه بعد التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في المغرب باعتلاء صدارة المجموعة الثانية بدون هزيمة.
جمع المنتخب المصري سبع نقاط بعد فوزين في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، قبل التعادل أمام أنجولا.
وتأهل «الفراعنة» لدور الـ16 رفقة جنوب أفريقيا التي فازت على زيمبابوي بنتيجة 3- 2 في مباراة أخرى بنفس التوقيت.
قال حسام حسن عقب التعادل السلبي أمام أنجولا: «لا أهتم بالمشككين، بل أهتم ببلدي والجماهير البسيطة في الشوارع والمقاهي، لقد أنجزنا خطوة بالتأهل للدور الثاني، ولن نكتفي بذلك، لأن مشوار البطولة طويل».
وأضاف: «دفعت بتشكيلة كاملة من البدلاء أمام أنجولا، لإراحة اللاعبين الأساسيين وتفادي غيابات بسبب الإنذارات، وأي مدرب مكاني سيفعل ما فعلته».
وختم حسام حسن: «نحن مطالبون بإسعاد جماهيرنا، وتطوير الأداء، أنا راضٍ عن مستوى الفريق في أول 3 مباريات بكأس الأمم، وأعد الجماهير بتحسين المستوى، ولكن في الوقت الحالي يبقى الفوز والنتائج هما الأهم».

المغرب
كأس أفريقيا
مصر
حسام حسن
جنوب أفريقيا
زيمبابوي
أنجولا
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©