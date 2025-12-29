حسام حسن: لا أهتم بالمشككين!



بدا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر راضياً عن أداء لاعبيه بعد التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في المغرب باعتلاء صدارة المجموعة الثانية بدون هزيمة.

جمع المنتخب المصري سبع نقاط بعد فوزين في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، قبل التعادل أمام أنجولا.

وتأهل «الفراعنة» لدور الـ16 رفقة جنوب أفريقيا التي فازت على زيمبابوي بنتيجة 3- 2 في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

قال حسام حسن عقب التعادل السلبي أمام أنجولا: «لا أهتم بالمشككين، بل أهتم ببلدي والجماهير البسيطة في الشوارع والمقاهي، لقد أنجزنا خطوة بالتأهل للدور الثاني، ولن نكتفي بذلك، لأن مشوار البطولة طويل».

وأضاف: «دفعت بتشكيلة كاملة من البدلاء أمام أنجولا، لإراحة اللاعبين الأساسيين وتفادي غيابات بسبب الإنذارات، وأي مدرب مكاني سيفعل ما فعلته».

وختم حسام حسن: «نحن مطالبون بإسعاد جماهيرنا، وتطوير الأداء، أنا راضٍ عن مستوى الفريق في أول 3 مباريات بكأس الأمم، وأعد الجماهير بتحسين المستوى، ولكن في الوقت الحالي يبقى الفوز والنتائج هما الأهم».