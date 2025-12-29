الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جراحة في قلب ساري

جراحة في قلب ساري
29 ديسمبر 2025 23:07

 
روما (أ ف ب)

خضع المخضرم ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو لعملية جراحية في القلب «تكللت بالنجاح»، ومن المتوقع أن يستأنف مهامه «خلال الأيام المقبلة»، وفقاً لما أعلن ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأوضح النادي أن ساري البالغ 66 عاماً، كان يعاني رجفاناً أذينياً، وهو اضطراب في إيقاع القلب، وقد أجريت له العملية في مستشفى تور فيرجاتا في روما.
وأضاف البيان «المدرب سيعود لقيادة الفريق بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة».
وكان ساري عاد لتولي قيادة لاتسيو هذا الصيف عقب استقالة ماركو باروني.
وسبق لساري أن درّب لاتسيو بين عامي 2021 ومارس 2024، قبل أن يخلفه جيوفاني مارتوتشييلو ثم الكرواتي إيجور تودور الذي لم يستمر سوى ثلاثة أشهر.
وقاد ساري لاتسيو إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي عام 2023.
قبل تجربته مع لاتسيو، أشرف ساري على تدريب نابولي، مسقط رأسه، وتشيلسي الإنجليزي الذي أحرز معه لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019، ويوفنتوس الذي توج معه بطلاً لإيطاليا عام 2020.

