شرقي خارج حسابات الجزائر في كأس أفريقيا



الجزائر (د ب أ)



أفاد تقرير إخباري بأن سمير شرقي، مدافع منتخب الجزائر يغيب عن بقية مباريات منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة بالمغرب، بداعي الإصابة.

وكشف تلفزيون «الحياة» الجزائري عن أن شرقي، لاعب باريس أف سي الفرنسي، سيغادر مقر إقامة بعثة «الخضر» في العاصمة المغربية الرباط، مؤكداً أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين راحة دون تدريب.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، لن يقوم بتعويض شرقي، بلاعب آخر.

كان شرقي، تعرض إلى إصابة على مستوى العضلة الخلفية في الشوط الثاني من المباراة التي تغلب فيها المنتخب الجزائري على نظيره منتخب بوركينافاسو 1- صفر، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

على صعيد متصل، ذكر تلفزيون «الحياة» أن إصابة المدافع جوان حجام، على مستوى الكاحل ستلزمه بالركون إلى الراحة لمدة 3 أيام قبل استئناف التدريبات بصورة خفيفة.

ورجح المصدر نفسه، غياب حجام، عن مباراة الجزائر في دور الستة عشر من البطولة.

بالمقابل، اكتفى اتحاد الكرة الجزائري بالإشارة إلى غياب اللاعبين شرقي وحجام، عن مران الاثنين، للإصابة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، إن اللاعبين الأساسيين في مباراة بوركينا فاسو، خضعوا لبرنامج خاص ارتكز على الاستشفاء تحت قيادة مدرب اللياقة بيدرو رونونيه.

فيما أجرى اللاعبون الآخرون حصة تدريبية كاملة، لكن بكثافة متوسطة مع التركيز بشكل أساسي على الجوانب الفنية-التكتيكية.

ويستعد المنتخب الجزائري متصدر المجموعة الخامسة لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية المتذيل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.