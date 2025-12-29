محرز: كأس أفريقيا «ثقل عاطفي»!



الرباط (د ب أ)



كشف النجم الجزائري رياض محرز عن جوانب من حياته الشخصية، بما في ذلك هويته العائلية وقناعاته الإيمانية، مؤكداً استمتاعه بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا في المغرب.

وقال قائد المنتخب الجزائري، في تصريحات نقلها موقع «أفريكا سكور»، إن نشأته لوالد جزائري وأم مغربية لم تؤثر على أدائه وشغفه على أرض الملعب، مؤكداً أن تركيزه الأساسي منصب على الأداء مع فريقه.

وأضاف محرز: «سواء كان والدي جزائرياً وأمي مغربية، في النهاية هذا لن يغير من أهمية البطولة والتزامي مع فريقي».

ورغم ذلك اعترف جناح مانشستر سيتي السابق بأن البطولة تمثل ثقلاً عاطفياً بالنسبة له، حيث تقام المباريات في بلد والدته، ويمثل حضورها في المدرجات معاني أعمق بالنسبة له.

وأضاف: «وجود والدتي في تلك البطولة أمر متميز بالنسبة لي، أن تحضر وتشاهدني ألعب في بلدها، فإن هذه نعمة بالنسبة لي».