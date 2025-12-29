أراوخو يعود إلى تدريبات برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



عاد الأوروجوياني رونالد أراوخو قلب دفاع برشلونة إلى التمارين، بعد غياب لأسابيع لاستراحة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، بحسب وسائل إعلام، مما يعزز خيارات الدفاع لدى متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم قبل «ديربي» كاتالونيا نهاية الأسبوع.

وشوهد الدولي الأوروجوياني إلى جانب زملائه والمدرب الألماني هانزي فليك خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب يوهان كرويف التابع للنادي.

وكان فليك أوضح أن أراوخو غير متاح بسبب «مسألة خاصة»، وذلك بعد أيام من تعرض المدافع لانتقادات إثر البطاقة الحمراء التي تسببت في انهيار برشلونة وخسارته أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3 في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي عودته قبل مواجهة إسبانيول، في وقت يُتوقع أن يغيب قلب الدفاع الآخر، الدنماركي أندرياس كريستنسن، لأشهر عدة بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد ملعب «آر سي دي إي» لاستضافة أحد أكثر ديربيات برشلونة إثارة في السنوات الأخيرة، إذ يعيش إسبانيول، صاحب المركز الخامس، واحداً من أفضل مواسمه في الذاكرة الحديثة بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط في موسم 2024 - 2025.