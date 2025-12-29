الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أموريم: برونو فرنانديز يطمح إلى «القيادة الفنية» لمانشستر يونايتد!

أموريم: برونو فرنانديز يطمح إلى «القيادة الفنية» لمانشستر يونايتد!
29 ديسمبر 2025 23:34

 
لندن (د ب أ)

قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إن برونو فرنانديز قائد الفريق يسعى للعودة للمشاركة في المباريات، وأضاف بلهجة مازحة أن النجم البرتغالي ربما يطمع في تولي المهمة الفنية بسبب حرصه على متابعة زملائه في التدريبات أثناء تنفيذ البرنامج العلاجي.
غاب برونو فرنانديز «31 عاماً» عن فوز مانشستر يونايتد بصعوبة على نيوكاسل بنتيجة 1 - صفر في جولة البوكسنج داي بالدوري الإنجليزي، حيث تابع المباراة من مدرجات ملعب أولد ترافورد بسبب إصابته في الأنسجة.
وقال أموريم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وولفرهامبتون الثلاثاء «عبر برونو عن رغبته القوية بالمشاركة في التدريبات، ولكننا لا نعرف بعد مدى جاهزيته».
وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «مشاركته أمام وولفرهامبتون مستحيلة، هذا أمر مؤكد».
تابع أموريم «برونو فرنانديز لا يتوقف عن الكلام عندما لا يشارك في المباريات، ولهذا السبب فهو قائد الفريق».
وأوضح «يعيبه بعض الأمور أحياناً مثل طريقته في الاعتراض، لكن لديه الكثير من الصفات الجيدة».
واصل مدرب مانشستر يونايتد «برونو حريص دائماً على متابعة زملائه في التدريبات، هناك أمور عديدة لا يعرف عنها الجمهور شيئا، إنه قائد رائع».
وأكد أموريم «نعم لقد استمر في متابعة تدريبات زملائه أثناء التعافي من الإصابة، فهو يتواجد دائماً في الملعب حتى بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي».
وختم روبن أموريم تصريحاته مازحاً «لا أعرف ما إذا كان برونو فرنانديز يطمع في تدريب الفريق مكاني أم لا، إنه قائد بمعنى الكلمة».

