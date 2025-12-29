الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فيليبي لويس يمدد عقده مع فلامنجو إلى عام 2027

فيليبي لويس يمدد عقده مع فلامنجو إلى عام 2027
29 ديسمبر 2025 23:36


ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، عن تمديد عقد مدربه فيليبي لويس حتى ديسمبر 2027، وذلك بعد موسم حقق فيه الفريق ثنائية الدوري وكأس ليبرتادوريس.
وقبل أيام قليلة من انتهاء عقد المدرب البالغ 40 عاماً مع النادي، توصل الطرفان إلى اتفاق لتمديد العقد حتى ديسمبر 2027، وفقا لبيان النادي.
واستغرق تمديد عقد مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي السابق، وقتاً طويلاً بسبب خلاف حول الراتب مع إدارة فلامنجو.
في النهاية، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق متوازن ودائم يُلبّي تطلعات المدرب، ويتوافق مع سياسة إدارة النادي، وفقا للبيان، من دون الإشارة إلى الراتب الجديد للمدرب.
ومنذ توليه الإشراف على فلامنجو في سبتمبر 2024، رسّخ فيليبي لويس مكانته مدرباً ناجحاً، حيث قاد فريقه إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، وخسر في ديسمبر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي (1-1 بعد الوقت الإضافي، 1-2 بركلات الترجيح).
وأشاد المدرب الإسباني لأبطال أوروبا بنظيره من أميركا الجنوبية، مؤكداً أن فيليبي لويس «يمتلك بوضوح المستوى اللازم للتدريب في أوروبا، بل وفي أي فريق في العالم».
كما يُحسب للمدرب البرازيلي الشاب فوزه بكأس البرازيل، بعد أشهر قليلة من توليه تدريب فلامنجو، وفي عام 2025، حصد أربعة ألقاب، وهي الكأس السوبر البرازيلي، وبطولة ولاية ريو دي جانيرو، والدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس.

