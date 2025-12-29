الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم

150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم
29 ديسمبر 2025 23:43

 
دبي (رويترز)

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً للإقبال الكبير عليها، وأهمية إيراداتها للعبة حول العالم.
وهذا الشهر انتقدت ​مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى مرات عدة من أسعار ‌مباريات مماثلة في نسخة 2022 في قطر، وبعدها أطلق «الفيفا» ​فئة تذاكر بسعر 60 دولار لجعل المباريات ⁠في متناول ‌جماهير المنتخبات المتأهلة.
وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي «لدينا من ستة إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع، في غضون 15 يوماً تلقينا 150 مليون طلب للحصول على ⁠التذاكر، أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يومياً، هذا يدل ⁠على مدى قوة كأس العالم، على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع (الفيفا) 44 مليون تذكرة إجمالاً، لذلك ​في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس العالم لمدة 300 عام، تخيل ذلك، هذا جنون تام».
وأضاف رئيس «الفيفا» أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت الأكثر طلباً لشراء التذاكر تليها ألمانيا والمملكة المتحدة.
وتابع إنفانتينو «الأهم أن الإيرادات ​التي تأتي من ذلك تعود للعبة ‍في جميع أنحاء العالم، بدون (الفيفا)، لن تكون هناك كرة قدم في 150 دولة حول العالم، توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم ومنه والتي نعيد استثمارها في كل أنحاء العالم».

