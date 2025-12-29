الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الطربلسي مستعد للانسحاب من تدريب تونس!

الطربلسي مستعد للانسحاب من تدريب تونس!
29 ديسمبر 2025 23:47


الرباط (أ ف ب)

أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي في الرباط استعداده للانسحاب من منصبه «عندما أشعر أنني لست مناسباً لتدريب نسور قرطاج»، وذلك عشية مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس الأمم الأفريقية في المغرب.
كان النصيب الأكبر من أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي حول الانتقادات الموجهة إلى الطرابلسي عقب السقوط أمام نيجيريا (2-3) في الجولة الثانية في فاس وتحديداً الدقائق الـ65 الأولى التي استقبلت فيها شباك التوانسة ثلاثية نظيفة، فضلاً عن عدم إشراكه مهاجم سلتيك الأسكتلندي سيباستيان تونيكتي الذي أبلى البلاء الحسن بعد دخوله بديلاً.
ورد المدرب برزانة وثقة وهدوء، قائلاً: «لست هنا للرد على الانتقادات لأنها ليست وليدة الماضي أو المباراة الأخيرة، كانت قبل مواجهتنا للبرازيل في مباراة ودية وأي مباراة ودية بل في جميع المباريات، كل واحد يرى الكرة من منظوره، أنا هنا للعمل لصالح المنتخب، هناك فترات زاهية، وهنا فترات سيئة، حتى عندما نفوز لا ننسب ذلك لنا كجهاز فني، بل إلى اللاعبين لأنهم هم من يحققون الانتصارات والإنجازات.
وأضاف: خسرنا وهذا أمر يحدث في كرة القدم ولكننا خسرنا أمام منتخب قوي يضم ثلاثياً هجومياً قوياً فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان، الأفضل في القارة في العامين الماضيين، وأكور أدامس.
وأوضح «أحد أسباب خسارتنا هو فشلنا في التفوق في الثنائيات سواء الدفاعية أو الهجومية، وفي كرة القدم عندما يحدث ذلك لا يجب التكلم عن الخطة التكتيكية لأن الثنائيات هي الأهم وأساس فرض الشخصية والسيطرة».
وأردف قائلاً: وسائل الإعلام تبحث عن مواضيع خارجة عن الحقيقة لإغناء صفحاتنا بالانتقادات إلى المنتخب والمدرب وخططه وعمله، لكنني لا أكترث للانتقادات، فأنا متواضع، وسأبقى كذلك وسأستمر في عملي، وعندما أشعر بانني لست مناسباً وأجواء العمل غير متوفرة سأنسحب.
وتابع: الانتقادات على أمور تافهة وهي ليست لها قيمة بالنسبة لي، أنا أعمل مع أناس بجد وباحترافية، عندما نربح تتم الإشادة بالجهاز الفني بأكمله، وعندما نخسر ننتقد المدرب ونقول إنه لا يتجاوب مع جهازه الفني، هذا هراء ولا يهمني.
وعن تونيكتي، قال: عندما تسلمت المنتخب وجدت العديد من اللاعبين مهمشين وكانوا يأتون إلى المنتخب بأعصاب متوترة، حاولنا الترميم، تونيكتي لاعب رائع وجربته في مباريات دولية وودية، وكلما وجدت فرصة أشركه، نفتخر بجميع اللاعبين وكلما أتيحت الفرصة سندفع به على غرار إلياس العاشوري وإلياس سعد.
وبخصوص مواجهة تنزانيا، قال: إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي ليست سهلة وبمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل.
وأوضح: جميع المنتخبات الموجودة تفرض الاحترام، وتنزانيا كانت ستقلب المباراة على نيجيريا، عقدنا اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني وتركنا مباراة نيجيريا بأشيائها الإيجابية والسلبية وبدأنا التركيز على تنزانيا وأهمية نتيجتها وسندخلها بمستوى عال وإن شاء الله نفوز بها.

المغرب
كأس أمم أفريقيا
تونس
نيجيريا
تنزانيا
