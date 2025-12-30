إصابة يوكيتش تهز دنفر ناجتس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعرّض النجم الصربي نيكولا يوكيتش لإصابة مقلقة في الركبة، بعدما مُني دنفر ناجتس بخسارة قاسية أمام ميامي هيت 123-147، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وغادر أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات أرض الملعب في الثواني الأخيرة من النصف الأول، إثر حادثة اصطدام بزميله سبنسر جونز.

وسقط يوكيتش، البالغ من العمر 30 عاماً، على أرض الملعب، وهو يتلوّى من الألم، بعدما بدا أن ساقه اليسرى قد انثنت بشكل مفاجئ، عقب أن داس جونز على قدمه أثناء محاولته الدفاع عن اختراق نحو السلة.

ولم يظهر يوكيتش في النصف الثاني، بعدما كان قد سجّل 21 نقطة في النصف الأول، وهو ما استغله ميامي لفرض تفوّقه على ناجتس بنتيجة 84-60 بعد الاستراحة، وحسم المباراة لمصلحته بسهولة.

وقال مدرب ناجتس، ديفيد أديلمان، إن الفريق لم يحدّد بعد مدى خطورة إصابة يوكيتش، مشيرا إلى أن لاعب الارتكاز سيخضع لفحوص بالأشعة اليوم الثلاثاء.

وأوضح أديلمان: «كل ما أعرفه هو أن يوكيتش يعاني إصابة في ركبته اليسرى، وعليه أن يمر بمرحلة التقييم. شاهدت اللقطة بين الشوطين، وبدا أن قدميه تشابكتا. لقد أدرك فوراً أن هناك أمراً غير طبيعي».

وأضاف: «هذا جزء من دوري المحترفين. عندما يتعرّض أي لاعب للإصابة، يكون الأمر مؤلماً، خصوصاً عندما يتعلق بلاعب استثنائي مثله. سنعرف المزيد غداً، ونتعامل مع الوضع كفريق».

وأردف أديلمان: «قلقي الأكبر عليه كإنسان، وعلى الإحباط الذي يرافق المرور بتجربة كهذه. الأمر مؤسف، ونأمل الأفضل... الوضع صعب، لكننا نأمل أن تكون الأخبار مطمئنة غداً».