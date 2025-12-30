«مقصلة الشتاء» تنتظر مدربي «البريميرليج»

علي معالي (أبوظبي)

يبدو أن الانتقالات الشتوية لن تطال اللاعبين فقط في الدوري الإنجليزي، بل إن «مقصلة الشتاء» سوف تطال عدداً من المدربين خاصة الفرق صاحبة الترتيب المتأخر بعد النتائج التي تحققت بالمسابقة عقب مرور 18 جولة، حيث يفكر وولفرهامبتون في إقالة روب إدواردز، بعد أن أصبح النادي صاحب أسوأ بداية في تاريخ الدرجة الأولى الإنجليزية الممتد 123 عاماً.

في الجولة الأخيرة خسر الوولفز 1-2 أمام ليفربول في أنفيلد، محققاً رقماً قياسياً بـ18 مباراة متتالية دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز (0 فوز، 2 تعادل، 16 خسارة)، وهذا هو أسوأ سجل بداية في تاريخ الدوري، متجاوزاً رقم شيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021، (لم يحقق أي فوز بعد 17 مباراة)، وبرصيد نقطتين فقط يحتل الفريق قاع الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب فريق في منطقة الأمان وهو نوتنجهام فورست (18 نقطة) في المركز الـ17، بينما وولفز في المركز الـ20، وبينهما تأتي أندية وستهام 13 نقطة، وبيرنلي 12 نقطة.

وسجل فريق وولفرهامبتون أقل عدد من الأهداف (10 أهداف) بينما تلقى أكبر عدد من الأهداف (39 هدفاً)، تحت قيادة المدرب الجديد روب إدواردز، الذي تم تعيينه مؤخراً بعد إقالة فيتور بيريرا، ورغم ذلك لم يجد وولفز مخرجاً بعد.

لذلك، بدأ القائمون على الفريق الملقب بـ«قطيع الذئاب» في البحث عن بدائل، على أمل إنقاذ الوضع، بجانب إدواردز.

ويفكر وستهام أيضاً في إمكانية إقالة المدرب نونو إسبيريتو سانتو بعد سلسلة من العروض السيئة مؤخراً.

وفي سبتمبر الماضي، عين وستهام المدير الفني إسبيريتو سانتو بعقد لمدة ثلاث سنوات، ليحل محل جراهام بوتر. بعد سلسلة قصيرة من المباريات الناجحة، لعب وستهام بشكل سيئ خلال الشهرين الماضيين، وفي آخر 7 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يفز الفريق (خسر 4 مباريات).

وجاء آخر انتصار لوستهام في 8 نوفمبر، وهو ما قد يعجّل بإقالة المدرب إسبيريتو سانتو، ليكون وستهام قد مرّ عليه 4 مدربين مختلفين خلال عام واحد فقط، بعد إقالة جولين لوبتيجي في يناير، تولى جراهام بوتر مكانه، لكن المدرب الإنجليزي لم يمضِ على المنصب سوى 8 أشهر.