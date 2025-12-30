«الملك كازو» يجدد الشغف في الـ59 بعقد «فوكوشيما»

طوكيو(أ ف ب)

وقّع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا مع فريق ينشط في دوري الدرجة الثالثة عن عمر 58 عاماً، مشيراً إلى أن شغفه بالرياضة لا يزال قوياً كما كان دائماً.

وسينضم ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، إلى فريق فوكوشيما يونايتد الياباني على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو، فيما سيكون موسمه الـ41 لاعب كرة قدم محترفاً.

وسيكمل اللاعب عامه الـ 59 في فبراير المقبل.

وقال الدولي الياباني السابق في بيان صادر عن ناديه الجديد: «شغفي بكرة القدم لم يتغير، مهما تقدّمت في العمر».

وأضاف: «أنا ممتن جداً لمنحي فرصة اللعب في فوكوشيما، وسأقاتل بقوة بصفتي لاعباً في صفوف فوكوشيما يونايتد».

وتابع: «دعونا نصنع التاريخ معاً».

ولعب ميورا الموسم الماضي مع فريق أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة، حيث شارك في سبع مباريات، قبل أن يهبط الفريق إلى الدوريات الإقليمية اليابانية، بعد أن حلّ في المركز قبل الأخير، وخسر مباراة الملحق الفاصلة.

خاض ميورا مباراته الاحترافية الأولى مع فريق سانتوس البرازيلي في عام 1986، كما لعب مع أندية مختلفة في إيطاليا، كرواتيا، أستراليا والبرتغال.

واستهل مشواره الدولي مع المنتخب الياباني في عام 1990 لكنه استُبعد على نحو لافت من المشاركة الأولى لـ «الساموراي» في كأس العالم 1998، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة للمنتخب الوطني.