الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الملك كازو» يجدد الشغف في الـ59 بعقد «فوكوشيما»

«الملك كازو» يجدد الشغف في الـ59 بعقد «فوكوشيما»
30 ديسمبر 2025 12:10

طوكيو(أ ف ب)
وقّع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا مع فريق ينشط في دوري الدرجة الثالثة عن عمر 58 عاماً، مشيراً إلى أن شغفه بالرياضة لا يزال قوياً كما كان دائماً.
وسينضم ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، إلى فريق فوكوشيما يونايتد الياباني على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو، فيما سيكون موسمه الـ41 لاعب كرة قدم محترفاً.
وسيكمل اللاعب عامه الـ 59 في فبراير المقبل.
وقال الدولي الياباني السابق في بيان صادر عن ناديه الجديد: «شغفي بكرة القدم لم يتغير، مهما تقدّمت في العمر».
وأضاف: «أنا ممتن جداً لمنحي فرصة اللعب في فوكوشيما، وسأقاتل بقوة بصفتي لاعباً في صفوف فوكوشيما يونايتد».
وتابع: «دعونا نصنع التاريخ معاً».
ولعب ميورا الموسم الماضي مع فريق أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة، حيث شارك في سبع مباريات، قبل أن يهبط الفريق إلى الدوريات الإقليمية اليابانية، بعد أن حلّ في المركز قبل الأخير، وخسر مباراة الملحق الفاصلة.
خاض ميورا مباراته الاحترافية الأولى مع فريق سانتوس البرازيلي في عام 1986، كما لعب مع أندية مختلفة في إيطاليا، كرواتيا، أستراليا والبرتغال.
واستهل مشواره الدولي مع المنتخب الياباني في عام 1990 لكنه استُبعد على نحو لافت من المشاركة الأولى لـ «الساموراي» في كأس العالم 1998، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة للمنتخب الوطني.

أخبار ذات صلة
كافو: القمة العالمية للرياضة منصة للاحتفاء بالإنجازات
150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم
منتخب اليابان
كأس العالم
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©