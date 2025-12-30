الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألكسندر يقود ثاندر للفوز على هوكس في «السلة الأميركي»

ألكسندر يقود ثاندر للفوز على هوكس في «السلة الأميركي»
30 ديسمبر 2025 12:13

واشنطن (أ ب)
سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 39 نقطة، ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على أتالانتا هوكس 140 / 129، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل شيت هولمجرين 24 نقطة، وتسع متابعات، ونفذ ثلاث تصديات، وأضاف جالين وليامز 20 نقطة وتسع متابعات، ومرر سبع تمريرات حاسمة لفريق ثاندر متصدر ترتيب القسم الغربي، والذي حقق 28 انتصاراً مقابل 5 هزائم.
وسجل ألكسندر أول ثماني نقاط لفريق ثاندر، وسجل ألكسندر 20 نقطة على الأقل في 104 مباريات متتالية.
وسجل نيكيل الكسندر ووكر 30 نقطة، وأضاف أونيكا أوكونجوا 26 نقطة و14 متابعة لفريق أتالانتا، الذي خسر 19 مباراة، وفاز في 15 مباراة، وكانت هذه هي الخسارة السابعة له على التوالي.
وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على شارلوت هورنيتس 123 / 113، وفينيكس صنز على واشنطن ويزاردز 115 / 101، وجولدن ستيت واريورز على بروكلين نتس 120 / 107.
كما فاز ميامي هيت على دنفر ناجتس 147 / 123، وتورنتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 107 / 106، وهيوستن روكتس على إنديانا بيسرز 126 / 119.
وتغلب كليفلاند كافالييرز على سان أنطونيو سبيرز 113 / 101، ونيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز130 / 125، ومينيسوتا تمبرولفز على شيكاغو بولز 136 / 101، وبورتلاند ترايل بليزرز على دالاس مافريكس 125 / 122.

