الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الشراع» يعرض برامج التطوير في عمومية الاتحاد الآسيوي

«الشراع» يعرض برامج التطوير في عمومية الاتحاد الآسيوي
30 ديسمبر 2025 13:27

أبوظبي (الاتحاد)
عقد الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، وذلك على هامش بطولة كأس آسيا للشباب التي يستضيفها نادي الحمرية، بحضور ممثلي الاتحادات الآسيوية، وبمشاركة 31 دولة من مختلف أنحاء القارة، وقد استعرض محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة التطوير، برامج التطوير المستقبلية، والتي تتضمن توحيد الفئات الاحترافية في دول آسيا، ودعم زيادة عدد مديري السباقات والحكام الدوليين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشاد العبيدلي بجهود أعضاء اللجان المختلفة في الاتحاد، مثنياً على وجه الخصوص بدور لجنة «البارا» والجهود المبذولة لنشر هذه الفئة وزيادة عدد البطولات المخصصة لها على مستوى القارة، وشهدت الجمعية العمومية عرض برامج الاتحاد للعام 2026، إلى جانب التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية 2026، كما تمت مناقشة إنجازات عام 2025 وتوصيات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشراع.
كما ناقش المجتمعون روزنامة المسابقات القارية في آسيا، ومن بينها الألعاب الشاطئية التي تستضيفها الصين، إلى جانب التصويت على عدد من التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد، حيث تم اعتماد تعديلات تصب في مصلحة تطوير رياضة الشراع، وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بحُسن تنظيم دولة الإمارات ونادي الحمرية الثقافي الرياضي لبطولة كأس آسيا للشراع الحديث، مؤكدين نجاح الحدث على المستويين التنظيمي والفني.

اتحاد الشراع
دبي
كأس آسيا للشباب
