قرعة دور الـ16 من «آسيا 2» تضع الوصل في مواجهة الزوراء

الرياض/كوالا لمبور (د ب أ)

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم لموسم 2025/ 2026، عن قمم مثيرة، في ظل سعي كل الفرق إلى رفع الكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخها، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويواجه الوصل، متصدر المجموعة الأولى، فريق الزوراء العراقي، وصيف المجموعة الرابعة.

وأنهى الوصل مرحلة المجموعات دون أي خسارة، محققاً أربعة انتصارات وتعادلين، في حين حصد الزوراء ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

من جهته، سيكون الأهلي القطري، متصدر المجموعة الثانية، أمام اختبار صعب عندما يلاقي فولاد سيباهان الإيراني، وصيف المجموعة الثالثة. وتصدر الأهلي مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وأربعة تعادلات، دون أن يتلقى أي هزيمة، بينما سجل سيباهان انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل خسارة واحدة.

أما الحسين الأردني، متصدر المجموعة الثالثة، فقد أوقعته القرعة في مواجهة الاستقلال الإيراني.

وسجل الفريق الأردني ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة في مرحلة المجموعات، في حين اكتفى منافسه الإيراني بتحقيق انتصارين فقط.

وسيكون النصر السعودي، الذي تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة محققاً ستة انتصارات من ست مباريات، المرشح الأبرز في مواجهته أمام نادي أركاداغ التركمانستاني.

وسجل النصر، بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 22 هدفاً واستقبل هدفين فقط، فيما أحرز أركاداغ خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف خلال مباريات دور المجموعات الست.

ويلتقي ماكارثر الأسترالي مع بانكوك يونايتد التايلاندي، بعدما تصدر الفريق الأسترالي المجموعة الخامسة محققاً أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً، فيما أنهى منافسه مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط.

وسيكون جامبا أوساكا واثقاً من حظوظه عندما يواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعدما تأهل الفريق الياباني من المجموعة السادسة بسجل مثالي أيضاً.

في المقابل، حل بوهانج وصيفاً للمجموعة الثامنة، محققاً أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل خسارة واحدة.

وتأهل بيرسيب باندونج الإندونيسي من مجموعة سابعة وصفت بالصعبة للغاية، وسيكون الفريق الإندونيسي متحفزاً لمواجهة راتشابوري التايلاندي. وتصدر بيرسيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما جمع راتشابوري تسع نقاط فقط.

وسيلاقي تامبنيز روفرز السنغافوري، متصدر المجموعة الثامنة، فريق كونج آن هانوي الفيتنامي، وصيف المجموعة الخامسة، حيث سيدخل الطرفان المواجهة بثقة كبيرة في حظوظهما.

وتصدر تامبينز مجموعته متقدما على بوهانج، بطل آسيا السابق، في حين أنهى كونج آن هانوي مشواره متأخراً بخمس نقاط عن ماكارثر.

يذكر أنه تم وضع فرق كل منطقة في مستويين خلال القرعة، حيث ضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني.

وضم التصنيف بمنطقة الغرب في المستوى الأول، أندية الوصل (الإمارات)، الأهلي (قطر)، الحسين (الأردن)، النصر (السعودية). وضم المستوى الثاني: الاستقلال (إيران)، أركاداغ (تركمانستان)، فولاد سيباهان (إيران)، والزوراء (العراق).

بينما ضم المستوى الأول بمنطقة الشرق، ماكارثر (أستراليا)، جامبا أوساكا (اليابان)، بيرسيب باندونج (إندونيسيا)، تامبنيز روفرز (سنغافورة). - المستوى الثاني: كونج آن هانوي (فيتنام)، راتشابوري (تايلاند)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية).

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ال16 خلال فبراير 2026، حيث تلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10 و11/ و17 و18، ومنطقة الشرق أيام 11و12/ و18و19، وتليها مباريات دور الثمانية في مارس، بواقع 3 و4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق.

وينتظر أن يقام قبل النهائي في أبريل 2026، حيث تجرى مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15، على أن تختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 مايو 2026.