أبوظبي لرفع الأثقال يوزّع 22 ميدالية بـ «أرفع في ليوا»



أبوظبي (الاتحاد)



وسط أجواء بديعة ومناظر طبيعية خلابة، وزّع نادي أبوظبي لرفع الأثقال 22 ميدالية، في بطولة للكبار وفعالية للناشئين والشباب، تحت شعار «أرفع في ليوا» في تل مرعب بمنطقة الظفرة، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بحضور المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وعبد الله بطي القبيسي، نائب رئيس نادي ليوا الرياضي، ومن نادي أبوظبي ثاني الرميثي، نائب المدير التنفيذي، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة، أيوب الحمادي، مدير الفعاليات والأنشطة الرياضية بالمهرجان.

وتُوج لاعبو نادي أبوظبي بـ 4 ذهبيات من أصل 5 وُزعت في البطولة الرئيسية بالحدث، حيث تُوج مؤيد النجار بوزن فوق 110 كجم، وعز الدين الغفير بوزن 110 كجم، الذي ذهبت ميداليته الفضية إلى زميله في النادي محمد فتحي، وفاز العماني عمور سالم بذهبية وزن 94 كجم، ونال الفضية محمد سالم من نادي أبوظبي، والبرونزية هلال إسماعيل (لاعب حُر).

وفي وزن 79 كجم ظفر بالذهبية لاعب نادي أبوظبي مصطفى وحيد، والفضية العماني مرشد العجمي والبرونزية عزت اسيكوف (لاعب حُر)، بينما حلّق أحمد التمادي من نادي أبوظبي بذهبية وزن 71 كجم، ونال الفضية أحمد جودة (لاعب حر) والبرونزية العماني الياس البوسعيدي.

وفي فعالية الناشئين والشباب وزّع «أبوظبي لرفع الأثقال» ميداليات ذهبية، تحفيزاً للاعبين، وضمت قائمة المتوجين 8 من لاعبي النادي، هم سعيد الهاجري ومصطفى العناني وتيسير القربي، علي عبد الناصر، علي فهد، غيث مطر، خالد القربي، زايد الشاطري، بجانب لاعبَين من العين، هما خالد ومحمد النيادي، وأدار البطولة طاقم تحكيم قاده الدولي خالد الظنحاني، وإيمان الحلاق وشياد يعقوب.

وتقدّم المهندس عيسى عمير المنصوري بالشكر إلى لجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، وإلى حمدان سيف المنصوري رئيس نادي ليوا الرياضي، الذي قدّم كل التسهيلات المطلوبة، كما شكر الجمهور الذي شهد المنافسات من العائلات والشباب، وقال: كان يوماً ممتعاً للاعبين والحضور جميعاً، وقدّم الحدث تعريفاً برياضة رفع الأثقال بمنطقة ليوا، حيث كان الحضور جيداً من الجمهور الذي وُجد في تل مرعب، ونحن سعداء بتنظيم هذا الحدث الذي يأتي ضمن سلسلة من البطولات التي ننظّمها في مختلف المناطق بإمارة أبوظبي، للتعريف باللعبة أولاً، واستقطاب الموهوبين فيها.