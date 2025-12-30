محرز يحقّق حلم طفل جزائري في المغرب

الرباط (د ب أ)

قام رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، بلفتة طيبة، على هامش مشاركته مع فريقه بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً بالمغرب، وذلك بعدما حقق حلم طفل من معجبيه.

وعقب المباراة الأخيرة لمنتخب الجزائر أمام منتخب بوركينا فاسو، تلقى محرز، زيارة خاصة، من الطفل الجزائري أمير الذي تنقل من فرنسا إلى المغرب، خصيصاً لملاقاة نجم الخضر، حسبما أفاد موقع (النهار أون لاين) الإلكتروني الجزائري.

وحرص نجم فريق أهلي جدة السعودي على تحقيق حلم الطفل الجزائري، بأخذ صورة تذكارية معه، وإهدائه قميصه الشخصي.

وأبرز رياض محرز من خلال هذه اللفتة، تواضعه الكبير، وسعيه الدائم لإدخال الفرحة على معجبيه، خاصة من أنصار المنتخب الجزائري.

يذكر أن محرز يتصدر ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 3 نقاط، برفقة الثنائي المغربي براهيم دياز وأيوب الكعبي، قبل خوض منتخب الجزائر مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب غينيا الاستوائية غداً الأربعاء. وصعد منتخب الجزائر لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا، بعدما ضمن صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، عقب فوزه 3/ صفر على السودان، و1/ صفر على بوركينا فاسو في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب، ليعود للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بعدما غاب عنها في النسختين الماضيتين عامي 2021 و2023 بالكاميرون وكوت ديفوار على الترتيب. ويلعب المنتخب الجزائري، الساعي للتتويج باللقب للمرة الثالثة بعد نسختي 1990 و2019، مع وصيف المجموعة الرابعة، في دور الـ16، في السادس من يناير المقبل.