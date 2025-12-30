الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مفاجأة.. ليفربول يهزم أرسنال في غياب صلاح!

مفاجأة.. ليفربول يهزم أرسنال في غياب صلاح!
30 ديسمبر 2025 14:09

معتز الشامي (أبوظبي)
منذ أن استبعد المدرب آرني سلوت محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول ضد وستهام، لم يحصل سوى فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز على نقاط أكثر من الريدز.
وكان قرار سلوت في ذلك الوقت قراراً جريئاً، بالنظر إلى أن ليفربول خسر 6 مباريات من آخر 7 مباريات له في الدوري قبل مواجهة وستهام بالجولة 13 نهاية نوفمبر الماضي.
وقبل وضعه على مقاعد البدلاء، لم يسجل صلاح سوى هدفين في آخر 8 مباريات، وكان من الواضح أنه يكافح للوصول إلى أفضل مستوياته، مثل عدد من لاعبي ليفربول الآخرين.
وفي ذلك الوقت، تم تبرير قرار سلوت بإبعاد المهاجم المصري إلى مقاعد البدلاء، حيث فاز ليفربول بالمباراة بنتيجة 2-0، ومع ذلك، وبعد التعادلات ضد سندرلاند وليدز يونايتد، ادعى صلاح أنه «تم التضحية به» وأن علاقته مع سلوت معدومة.
وبعد استبعاده من تشكيلة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، كان صلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون، حيث دخل كبديل في الشوط الأول.
ومنذ ذلك الحين، لم يكن متاحاً، حيث سافر إلى المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.
وصرح سلوت بأن الخلاف بينه وبين صلاح قد انتهى، لكن يبقى أن نرى ما سيحدث في يناير، بعد عودته من كأس الأمم.
رغم أن ليفربول كان يعاني من نقص في الثلث الهجومي بسبب الإصابات وغياب صلاح، فإن فريق سلوت استمر في تقديم أداء جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الواقع، منذ أن استبعد سلوت صلاح من مباراة وستهام، لم يخسر الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصد 14 نقطة من آخر 6 مباريات، ولم يجمع سوى أستون فيلا ومانشستر سيتي نقاطاً أكثر من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة، بينما تفوق الفريق على أرسنال المتصدر خلال تلك الفترة.** ترتيب القمة منذ استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول 
(الجولة 13 حتى الجولة 18)
1- مانشستر سيتي: 18
2- أستون فيلا: 18
3- ليفربول: 14
4- أرسنال: 13
5- فولهام: 12
6- مانشستر يونايتد: 11

