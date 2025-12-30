رونالدو يعادل «الرقم الصامد» بعد 64 عاماً

معتز الشامي (أبوظبي)

عادل كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً ظل قائماً منذ الستينيات، كان يحمله في السابق روني روك نجم سابق لناديي أرسنال وفولهام، بينما يميل معظم لاعبي كرة القدم إلى التراجع عندما يبلغون سن الثلاثين، أصبح رونالدو أكثر غزارة في تسجيل الأهداف، حيث سجل أهدافاً أكثر منذ بلوغه سن الثلاثين مما سجله قبل بلوغه هذا العمر.

وقبل أن يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في فبراير 2015، سجل كريستيانو 463 هدفاً في 718 مباراة، بمعدل هدف كل 122 دقيقة، ومنذ ذلك الحين، سجل 493 هدفاً، ما جعله يدخل كتب التاريخ إلى جانب روني روك.

ولأكثر من 60 عاماً، احتفظ روك بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بعد بلوغه سن الثلاثين، حيث سجل 493 هدفاً وفقاً لمؤسسة إحصاءات كرة القدم للرياضات الترفيهية RSSSF.

وصنع رونالدو التاريخ بمعادلة الرقم القياسي، بعد تسجيله هدفين في مرمى الأخدود، في الدوري السعودي للمحترفين، ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي سجلت أكثر من 400 هدف بعد بلوغها سن الثلاثين، روماريو، وجوزيف بيكان، لكن رونالدو تجاوز بالفعل أرقامهم.

أما بالنسبة لروك، فقد احتفل بعيد ميلاده الثلاثين في عام 1941، واستمر في لعب كرة القدم على مستويات مختلفة حتى بلغ حوالي 50 عاماً في 1961.

وبعد بلوغه سن الثلاثين، لعب مع فرق مثل أرسنال وكريستال بالاس، لكنه حقق أفضل فتراته مع فولهام. وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، سجل 57 هدفاً في 87 مباراة بالدوري الإنجليزي مع فولهام.

وخلال الحرب، تمكّن روك من مواصلة اللعب، بالتزامن مع خدمته في سلاح الجو الملكي البريطاني. إجمالاً، شارك في 199 مباراة مع فولهام خلال الحرب، وسجل 212 هدفاً.

ثم لعب لفترات مع أرسنال وكريستال بالاس قبل أن يهبط إلى دوريات أدنى ليلعب مع فرق مثل، بيدفورد تاون، وهايواردس هيث تاون، وأدلستون، وإجمالاً، سجل 493 هدفاً بعد بلوغه الثلاثين، وهو رقم قياسي ظل صامداً منذ اعتزاله عام 1961.

وبعد أن حطم رونالدو هذا الرقم القياسي، يستعد البرتغالي للإنجاز التالي الذي يسعى إليه في أن يصبح أول لاعب يسجل 1000 هدف رسمي، وهو الآن على بعد 44 هدفاً فقط من تحقيقه، ومع تألق النصر حالياً في الدوري السعودي للمحترفين ومع اقتراب كأس العالم، سيكون لديه بالتأكيد الكثير من الحوافز لدخول عام 2026.