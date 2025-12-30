«ساب إير» يمنح ملاعب المغرب صك التميز في مواجهة المطر

الرباط (د ب أ)

منذ انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، ومع تساقط أمطار غزيرة غير مسبوقة على مناطق واسعة من المغرب، برزت أرضيات الملاعب المغربية ظاهرة لافتة، لاسيما أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

ففي حين غمرت الأمطار الشوارع والساحات، بقيت الملاعب سليمة دون برك أو وحل، كما هي العادة في الملاعب الأفريقية، فلم تتوقف المباريات أو يتأثر مستوى اللعب.

الكرة تتحرك بسلاسة، واللاعبون يحافظون على توازنهم، ويستمر إيقاع المباريات دون أن يتأثر.

هذا المشهد لم يكن نتيجة المصادفة، بل ثمرة تكنولوجيا خفية تعمل تحت العشب، بنظام «ساب إير».

على عكس أنظمة الصرف التقليدية التي تعتمد على الجاذبية والتسرب البطيء للمياه عبر التربة، يقوم نظام «ساب إير» على مفهوم التحكم النشط في البيئة التحتية للملعب. فبدلاً من الاكتفاء بتصريف المياه، يتحكم النظام في الهواء والماء داخل التربة بوساطة شبكة من المصارف المرتبطة بمضخات ومراوح قادرة على شفط الهواء أو ضخه حسب الحاجة.

وخلال فترات الأمطار الغزيرة، كما هو الحال منذ بداية البطولة، يشتغل النظام في «وضعية الاستخراج»، حيث تمتص المياه الزائدة عبر طبقات التربة وتصريفها بسرعة تفوق أنظمة الصرف التقليدية بستة وثلاثين ضعفاً تقريباً.

هذه القدرة تمنع تشبع الأرضية بالماء، وتحد من تشكل الجيوب المائية، وتحافظ على تجانس سطح اللعب حتى بعد ساعات طويلة من التساقطات المتواصلة.

وتعتمد هذه الفعالية على بنية هندسية متعددة الطبقات. فالطبقة الأولى، بسمك يتراوح بين خمسة وستة سنتيمترات، هي طبقة العشب نفسها، وتتكفل بالامتصاص الأولي للمياه، وضمان قابلية اللعب الفورية. أسفلها توجد طبقة من الرمل عالي النفاذية بالسمك نفسه، تسمح بتسرب سريع للمياه نحو المستويات السفلى مع الحفاظ على استقرار الأرضية، ثم تأتي طبقة نظام الصرف الفعلي، حيث تتمركز أنابيب وقنوات نظام «ساب إير» المرتبطة بالمضخات والمراوح. وفي مستويات أعمق، توجد طبقة من الحصى تؤدي دور التصفية والتثبيت، مانعة الجزيئات الدقيقة من سد شبكة الصرف، وضامنة في الوقت ذاته الصلابة الميكانيكية للأرضية وقدرتها على تحمل وزن اللاعبين وكثافة المباريات. ولا تتوقف المنظومة عند هذا الحد، إذ تمتد تحت الأرض شبكة كاملة لتجميع مياه الأمطار. هذه المياه لا تصرف مباشرة نحو الشبكة الحضرية، بل توجه إلى أحواض تخزين تحت أرضية لإعادة استعمالها لاحقاً في ري العشب والمساحات الخضراء بالمجمع الرياضي، في نموذج متكامل للتدبير الدائري للمياه، يحول التساقطات من عبء إلى مورد استراتيجي في بلد يعد فيه الماء ثروة حيوية، وشهد سبعة أعوام متتالية من الجفاف.