ألونسو يسلّم مفاتيح ريال مدريد إلى 4 لاعبين



معتز الشامي (أبوظبي)

وصل تشابي ألونسو إلى ريال مدريد واعداً بكسر إرث كارلو أنشيلوتي، حيث كان يطمح إلى مزيد من العمل التكتيكي، وفريق أكثر فعالية في الاستحواذ على الكرة، وضغط أعلى، لكن مع تقدم المباريات، فاجأت قراراته الجميع.

ويبدو أن ألونسو قد قرر اتباع تكتيكات أنشيلوتي فيما يتعلق بتشكيلته الأساسية، حيث يشرك جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو، وكيليان مبابي، معاً، تماماً كما فعل المدرب الإيطالي. مع ذلك، لم ينجح هذا النهج في نهاية المطاف، وهو ما يثير قلق ريال مدريد.

فهل أخطأ تشابي ألونسو في اختيار تشكيلته الأساسية؟

لطالما رغب تشابي ألونسو في فريق متماسك، ومتقارب الخطوط، ما يسمح له بزيادة الضغط وتنفيذ خطته، مع ذلك، بوجود بيلينجهام، وفينيسيوس، ورودريجو، ومبابي معاً في الملعب، ينقسم ريال مدريد إلى كتلتين منفصلتين في الدفاع والهجوم.

صحيح أن رهان ألونسو قد أتى ثماره أمام منافسين مثل إشبيلية وألافيس، محققا انتصارين، لكن الاختبار الحقيقي سيأتي في المباريات الكبرى، حيث كان الفريق يعاني سابقاً، وستكشف مباريات كأس السوبر الإسباني ما إذا كان ألونسو يواجه نفس المشاكل التي واجهها أنشيلوتي.

وفي بداية الموسم، أشرك تشابي ألونسو ماستانتونو على الجناح الأيمن حتى تعرضه للإصابة. لم يكن واثقاً تماماً من إبراهيم دياز، وفضل البدء بـ4 لاعبين في خط الوسط، تاركا فينيسيوس ومبابي في خط الهجوم. لكن كل شيء تغير في مباراة مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكتفِ رودريجو باستعادة حسه التهديفي، بل حسَّن أداءه بشكل ملحوظ أمام مان سيتي. وقد أهله هذا التألق للعودة إلى التشكيلة الأساسية، واستمر في إظهار تحسنه. مع ذلك، يثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخيار الأمثل للفريق، نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها.

إذا ساهم اللاعبون الأربعة جميعاً في الضغط والدفاع، فسيكونون قادرين على التعامل مع أي مباراة. أما إذا لم يفعلوا، فسيكون ريال مدريد في ورطة، حيث يعتمد مستقبل تشابي ألونسو على نجاح هؤلاء اللاعبين الأربعة.

ولطالما انطوى وجود بيلينجهام، وفينيسيوس، ومبابي، ورودريجو معاً في الملعب على عدة عيوب، فإذا لم يساهموا دفاعياً، يخسر ريال مدريد 4 لاعبين يصبحون معزولين، ويضطر للدفاع بـ6 لاعبين فقط، ما يخلق نقصاً عددياً أمام الخصوم. علاوة على ذلك، يميلون إلى التمركز على الجناح الأيسر، ما يخل بتوازن اللعب في تلك الجهة.

وكانت تلك هي المشاكل الرئيسية مع أنشيلوتي والتي أدت إلى نهاية حقبته الناجحة مع النادي الملكي، ويبدو أنها تتكرر الآن مع تشابي، وهذا ما يقلق جماهير ريال مدريد.