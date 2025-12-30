«دوري أدنوك» يفتتح 2026 بجولة القمم الثلاث



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستعد دوري أدنوك للمحترفين لاستقبال العام الجديد 2026 بجولة استثنائية مرتقبة جماهيرياً، تحمل عنوان «القمم الثلاث»، وتشهد مواجهات من العيار الثقيل تجمع الوصل مع الوحدة على استاد زعبيل، والعين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد، والجزيرة مع شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة مساء الجمعة المقبل، بإقامة أربع مباريات تجمع خورفكان والظفرة، والوصل والوحدة، وبني ياس والنصر، إلى جانب قمة العين والشارقة، على أن تختتم الجولة مساء السبت بثلاث مباريات تجمع عجمان وكلباء، والبطائح ودبا، وقمة الجزيرة وشباب الأهلي في العاصمة أبوظبي.

وتحظى القمم الثلاث باهتمام جماهيري لافت، في ظل اشتداد المنافسة على مراكز المقدمة، حيث يستضيف الوصل، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ضيفه الوحدة الوصيف برصيد 21 نقطة، على استاد زعبيل. ويملك الفريقان مباريات مؤجّلة، إذ يلتقي «الإمبراطور» شباب الأهلي في 11 يناير ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، فيما يستضيف «العنابي» الشارقة في العاشر من الشهر ذاته.

وفي أمسية الجمعة أيضاً، يلتقي العين متصدر الترتيب برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، مع ضيفه الشارقة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات، ورغم الفارق النقطي، تبقى المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل سعي «الزعيم» لتعزيز صدارته، وطموح «الملك»، المتوج حديثاً بلقب «سوبر إعمار» أول ألقاب الموسم، للعودة بقوة إلى سباق الترتيب.

وتتجه الأنظار مساء السبت إلى استاد محمد بن زايد، الذي يحتضن قمة ختام الجولة بين الجزيرة، ثالث الترتيب برصيد 18 نقطة، وضيفه شباب الأهلي خامس الترتيب برصيد 17 نقطة، علماً بأن «الفرسان» يمتلكون مباراتين مؤجلتين من الجولتين التاسعة والعاشرة أمام الوصل وعجمان على التوالي.

وعلى صعيد الأرقام، أُقيمت 66 مباراة من أصل 70 خلال الجولات العشر الماضية، فيما تأجلت أربع مباريات إلى شهر يناير الجاري بسبب المشاركات القارية وكأس «سوبر إعمار» لفرق شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل.

وشهدت المباريات الـ 66 تسجيل 167 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 2.53 هدف في المباراة الواحدة. ويتصدر العين جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه الوحدة بـ21 نقطة، ثم الجزيرة والوصل بـ 18 نقطة لكل منهما.

ويتصدر ثنائي العين، لابا كودجو وكاكو، قائمتي الهدافين وصناعة الأهداف، برصيد 12 هدفاً للأول، و5 تمريرات حاسمة للثاني. ويُعد العين الأقوى هجومياً بتسجيله 22 هدفاً، يليه الوحدة والجزيرة والظفرة، فيما استقبلت شباك دبا والظفرة 20 هدفاً كأضعف خط دفاع، مقابل هدف واحد فقط في مرمى شباب الأهلي صاحب أقوى دفاع في المسابقة.

المباريات المؤجلة:

الشارقة × البطائح (الجولة 10)

شباب الأهلي × عجمان (الجولة 10)

الوحدة × الشارقة (الجولة 9)

شباب الأهلي × الوصل (الجولة 9)