فيرستابن يحصد لقب الأفضل في موسم فورمولا- 1

برلين (د ب أ)

قد لا تكون العودة الاستثنائية للهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، في نهاية الموسم كافية في سعيه للحصول على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 للمرة الخامسة على التوالي، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على لقب سائق العام للمرة الخامسة على التوالي من قبل زملائه.

وبالتزامن مع ذلك، اختاره مديرو الفرق أيضاً كأفضل سائق لهذا العام للمرة الخامسة على التوالي، رغم خسارته لقب فئة السائقين بفارق نقطتين فقط عن البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين.

وكشف الموقع الرسمي لفورمولا- 1 اليوم الثلاثاء النقاب عن نتائج تصويت السائقين ومديري الفرق حيث تفوق فيرستابن في كلاهما وحل نوريس ثانيا في التصويتين، رغم تتويجه بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته.

في تصويت السائقين، حل نوريس ثانياً، وجورج راسل سائق فريق مرسيدس ثالثاً، وأوسكار بياستري سائق فريق مكلارين رابعاً. وجاء تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري في المركز الخامس، وكارلوس ساينز سائق فريق ويليامز في المركز السادس، وفرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز السابع. واحتل أليكس ألبون سائق فريق ويليامز المركز الثامن، فيما حل أولي بيرمان سائق فريق هاس وإسحاق حجار سائق فريق راسينج بولز في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وفي تصويت مديري الفرق، جاء نوريس ثانياً، وبياستري ثالثاً، وراسل رابعاً واحتل ألونسو المركز الخامس، متفوقاً على ساينز الذي حل سادساً، وجاء لوكلير في المركز السابع. وحل بيرمان في المركز الثامن، وحجار في المركز التاسع، وأكمل نيكو هولكنبرج سائق فريق ساوبر قائمة العشرة الأوائل، محتلاً المركز العاشر.

وغاب البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق فيراري، وبطل العالم سبع مرات من قبل، عن قائمة العشرة الأوائل في تصويت السائقين لأول مرة منذ بدء هذا التصنيف.