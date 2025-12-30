الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»

العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
30 ديسمبر 2025 20:24

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
حصد فريقا العربي والعروبة انتصارين مهمين في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتفوق العربي على مضيفه الحمرية بنتيجة 3-2، وكسب العروبة مواجهة الاتفاق بهدفين من دون مقابل.
وعلى ملعب الحمرية، خطف العربي ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة مثيرة، سجل فيها جابريل سانتانا هدفين في الدقيقتين 33 و93، وأضاف توناني أفوب الهدف الثالث في الدقيقة 57، فيما أحرز هدفي الحمرية دياجو دا سيلفا في الدقيقة 25، والحساني تامبورا في الدقيقة 91. 
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث خلف الفجيرة المتصدر بـ20 نقطة، ودبا الحصن الوصيف بالرصيد ذاته، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 14 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد نادي شباب الأهلي في العوير، فرض العروبة سيطرته على اللقاء أمام الاتفاق، وسجل هدفيه محمد الحمادي في الدقيقة 28، وتيلديانو جونير في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

