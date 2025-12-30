15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ملبورن (د ب أ)

لأول مرة في تاريخ بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، تشهد نسخة عام 2026 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تحولاً تاريخياً يمزج بين الرياضة والترفيه العالمي، حيث أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء عن مبادرة «لعبة ومجموعة وموسيقى» التي ستجعل من ملعب «رود لافر أرينا» مسرحاً لـ 15 ليلة من الحفلات الموسيقية الحية قبل انطلاق المباريات المسائية.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 12 يناير إلى الأول من فبراير، وستمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بعروض فنية لأبرز النجوم العالميين مثل صوفي إليس بيكستور وباتي لابيل وكودي سيمبسون. ويهدف هذا الابتكار إلى تحويل البطولة إلى مهرجان صيفي متكامل يمتد على مدار 21 يوماً، بما في ذلك مشاركة أوركسترا ملبورن السيمفونية في 30 يناير قبل نصف نهائي الرجال، مما يعزز مكانة ملبورن كعاصمة للرياضة والترفيه، ويسير على خطى مبادرات ناجحة أخرى مثل «أسبوع الافتتاح» في رولان جاروس.