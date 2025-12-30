الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً

جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
30 ديسمبر 2025 21:24

 

بوينس آيرس (د ب أ)
كرر نادي ريفر بليت الأرجنتيني تفوقه على مستوى الحضور الجماهيري عالمياً للعام الثالث على التوالي، بأعلى معدل حضور في مبارياته بلغ 018ر85 مشجعاً للمباراة الواحدة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريفر بليت تفوق على أندية أوروبية كبرى، مثل بوروسيا دورتموند الذي بلغ معدل حضور جماهيره (365ر81 مشجعاً) وبايرن ميونخ (000ر75 مشجعاً).
وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع بمتوسط حضور بلغ 658ر73 مشجعاً، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» الإحصائي.
وتبلغ سعة استاد المونيمنتال الشهير الخاص بريفر بليت 018ر85 مشجعاً بعد أعمال التجديد التي حدثت الأشهر الماضية، والتي أصبح على إثرها أكبر ملاعب أميركا الجنوبية من حيث السعة، ويستضيف الأحداث الرياضية الكبرى والفعاليات الموسيقية.
ورغم هذا التفوق الجماهيري الكبير، فإن ذلك لم ينعكس على ما يقدمه الفريق في أرض الملعب، حيث إن فريق المدرب مارسيليو جاياردو لم يحقق أي بطولة هذا العام، رغم استمرار الزخم الجماهيري. وتخطط إدارة ريفر بليت لمزيد من التطوير على الملعب، بحيث يتم عمل سقف كامل، بالإضافة إلى زيادة السعة لتصل إلى 100 ألف مشجع، وكل ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الفريق بخوض مبارياته على نفس الملعب من دون توقف.

ريفر بليت
الدوري الأرجنتيني
أسطورة الكرة الأرجنتينية
ريال مدريد
دورتموند
