الإمارات بطل كأس آسيا للشراع الحديث للشباب



الشارقة (وام)

تُوج منتخب الشباب للشراع الحديث بطلً لبطولة كأس آسيا التي استضافها ونظمها نادي الحمرية بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث واستمرت 6 أيام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وحقق لاعبو المنتخب الوطني 26 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، ليتصدروا الترتيب العا، ويتوجوا بلقب الكأس الآسيوية التي شهدت مشاركة 18 دولة.

ونظم نادي الحمرية مساء حفل ختام الحدث القاري بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب نائب رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث ومحمد العبيدلي الأمين العام للاتحاد وخالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب ومالاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع إلى جانب هيثم الزرعوني مدير إدارة الرياضة المجتمعية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المتعاونة والشركاء والرعاة.

وهنأ حميد الشامسي القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز القاري المشرف مشيدا بالأداء المتميز للاعبي المنتخب وحسن التنظيم الذي أسهم في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة مشرفة تليق بمكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية الآسيوية.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث والشركاء الاستراتيجيين بلدية الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي ورعاة البطولة مؤكدا أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات أسهم في تنظيم بطولة ناجحة بمعايير احترافية عالية.