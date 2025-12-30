سانتونستاسو: الرياضة أساس التغيير في حياة أصحاب الهمم



دبي (وام)

أكد الأميركي نيك سانتونستاسو المتحدث العالمي في التحفيز، والمنتمي لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات «المكان الدامج» الأكبر في العالم، بما توفره من منصات ملهمة لأصحاب الهمم، لإظهار إبداعهم، بعيداً عن مبدأ التعاطف معهم، من خلال بيئة ملهمة تمنحهم الشعور بالتقدير.

وقال سانتونستاسو خلال مشاركته في اليوم الثاني من القمة العالمية في الرياضة بدبي، بعنوان «التحديات والقيود دوافع للابتكار»، إنه يكن احتراماً لدولة الإمارات وقيادتها، لحرصها على تقدير فئة أصحاب الهمم، وإطلاق هذا المسمى عليهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة والفعاليات في أجواء محفزة، آملاً أن تقوم الدول الأخرى بالخطوة نفسها في توصيفهم بهذا المسمى.

وأشار إلى أنه حظي بتشجيع كبير من والديه، في ممارسة حياته بصورة طبيعية برغم ظروف إعاقته، وكان يكتشف قدرته على التعلم واكتساب المهارات، وآثر الاستقرار في إمارة دبي، قادما من الولايات المتحدة الأميركية، داعياً في الوقت نفسه إلى الاستفادة من الرياضة في تغيير حياة أصحاب الهمم، بشعار لا حدود للحلم.