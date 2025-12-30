الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانتونستاسو: الرياضة أساس التغيير في حياة أصحاب الهمم

سانتونستاسو: الرياضة أساس التغيير في حياة أصحاب الهمم
30 ديسمبر 2025 21:45


دبي (وام)
أكد الأميركي نيك سانتونستاسو المتحدث العالمي في التحفيز، والمنتمي لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات «المكان الدامج» الأكبر في العالم، بما توفره من منصات ملهمة لأصحاب الهمم، لإظهار إبداعهم، بعيداً عن مبدأ التعاطف معهم، من خلال بيئة ملهمة تمنحهم الشعور بالتقدير.
وقال سانتونستاسو خلال مشاركته في اليوم الثاني من القمة العالمية في الرياضة بدبي، بعنوان «التحديات والقيود دوافع للابتكار»، إنه يكن احتراماً لدولة الإمارات وقيادتها، لحرصها على تقدير فئة أصحاب الهمم، وإطلاق هذا المسمى عليهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة والفعاليات في أجواء محفزة، آملاً أن تقوم الدول الأخرى بالخطوة نفسها في توصيفهم بهذا المسمى.
وأشار إلى أنه حظي بتشجيع كبير من والديه، في ممارسة حياته بصورة طبيعية برغم ظروف إعاقته، وكان يكتشف قدرته على التعلم واكتساب المهارات، وآثر الاستقرار في إمارة دبي، قادما من الولايات المتحدة الأميركية، داعياً في الوقت نفسه إلى الاستفادة من الرياضة في تغيير حياة أصحاب الهمم، بشعار لا حدود للحلم.

أخبار ذات صلة
اختتام القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 شخصية
مايكل فينوم: القمة العالمية للرياضة منصة ملهمة لصناعة التميز
القمة العالمية
الرياضة
مجلس دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©