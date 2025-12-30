الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مايكل فينوم: القمة العالمية للرياضة منصة ملهمة لصناعة التميز

مايكل فينوم: القمة العالمية للرياضة منصة ملهمة لصناعة التميز
30 ديسمبر 2025 22:00


دبي (وام)
أكد البريطاني مايكل فينوم، نجم الفنون القتالية المختلطة، أن مشاركته في «القمة العالمية للرياضة» في دبي تعد تجربة ملهمة ومميزة، مشيراً إلى أن الحدث جمع نخبة متنوعة من الشخصيات الرياضية ذات التجارب الغنية والقصص الإنسانية المؤثرة، بعيداً عن الاقتصار على الأسماء اللامعة فقط.
وأوضح فينوم، خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني من القمة، أن الاستماع إلى مسيرة النجوم وما سبق وصولهم إلى الشهرة من تحديات وصعوبات كان مصدر إلهام كبير له، مؤكداً أن مثل هذه التجارب تمنح الرياضيين حافزاً إضافياً لمواصلة العمل والتغلب على العقبات داخل الملاعب وخارجها.
وأشار إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة من أكثر الرياضات صعوبة، لما تتطلبه من جهد بدني وذهني وعاطفي وروحي كبير، مشدداً على أن الشغف الحقيقي والالتزام الكامل هما الأساس لتحقيق النجاح والاستمرارية في أي مجال.
وأكد فينوم، الملقب بـ«بيج»، وصاحب السجل الاحترافي القوي يضم أكثر من 24 انتصاراً معظمها بالضربة القاضية، أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال التفرغ لما يحبه الإنسان، وممارسة ما يجعله سعيداً بشكل متواصل، سواء في الرياضة أو في مجالات أخرى كالفن والغناء.

