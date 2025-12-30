الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تونس تتعادل مع تنزانيا وتتأهل لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

30 ديسمبر 2025 22:28

 

الرباط (د ب أ)
تأهل منتخب تونس لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام تنزانيا في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بالمغرب اليوم الثلاثاء. وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله إسماعيل الغربي من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني، سجل فيصل سالوم هدف التعادل لتنزانيا بالدقيقة 48، وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب نيجيريا على أوغندا بنتيجة 3/ 1، وبذلك يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، أمامه نيجيريا برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة، وتأهلا سوياً لدور الـ 16.
في المقابل، أنهى منتخب تنزانيا مشواره في المركز الثالث بنقطتين، يليه أوغندا بنقطة وحيدة في ذيل الترتيب، وودعا سوياً من الدور الأول.

منتخب تونس
منتخب تنزانيا
كأس الأمم الأفريقية
كأس أفريقيا
