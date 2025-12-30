الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد البولو برئاسة الحبتور

محمد الحبتور
31 ديسمبر 2025 03:36

دبي (الاتحاد)

اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو للدورة 2024 - 2028، برئاسة محمد خلف أحمد الحبتور، وضم المجلس في عضويته 8 أعضاء، هم: الشيخ خليفة بن حشر بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، وسعيد حميد أحمد بن دري، ومحمد المر سيف الحريز الفلاسي، وهند مال الله حيدر عبد الله الحوسني، وأحمد علي عبد الله السماج، ومحمد سعيد محمد عبد الله الرقباني، ومهرة عبد الرحيم عبد الله محمد فلكناز، ويوسف محمد أحمد بن دسمال السويدي.
وأعرب محمد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عن شكره وتقديره البالغين لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الثقة بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد في دورته المقبلة 2024 - 2028، كما وجّه الشكر إلى غانم مبارك الهاجري، وكيل الوزارة، وإلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد، على دعمهم للمجلس الجديد.
وقال الحبتور: «هذه الثقة الغالية التي تتمثل في قرار التجديد، مع إحلال بعض الأعضاء الجدد تمثل وساماً على صدورنا ومسؤولية وطنية ومجتمعية كبيرة نعتز بها، وستكون حافزاً لنا، خصوصاً وأننا مقبلون على تحديات كبيرة وفرص كثيرة تنتظرنا».

أخبار ذات صلة
وزارة الرياضة تعتمد دمج اتحادي التنس والبادل في كيان واحد
«تمام للبولو» بطل كأس سلطان بن زايد
