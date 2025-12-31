دورتموند ينتصر على أندية أوروبا بأعلى حضور جماهيري في 2025

معتز الشامي (أبوظبي)

تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، بدليل قدرتها العالمية أكبر المدن الأوروبية، في كل عطلة نهاية أسبوع، على اجتذاب ملايين الأشخاص الذين يحرصون على حضور مباريات كرة القدم، لكن يبقى السؤال الأهم وهو أي الأندية من عمالقة أوروبا حقق أعلى متوسط حضور جماهيري على أرضه خلال عام 2025؟

وليس من المستغرب أن تهيمن كرة القدم الألمانية على قائمة أفضل 20 فريقاً بـ6 فرق من الدوري الألماني (البوندسليجا) وفريق واحد من دوري الدرجة الثانية (البوندسليجا 2)، ما يؤكد الدعم الجماهيري الهائل في كلا الدوريين.

ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المرتبة التالية بـ5 أندية، بينما يساهم كل من الدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، بـ3 فرق في القائمة، أما المراكز المتبقية فتشغلها فرق منفردة من الدوري الفرنسي، والدوري البرتغالي والدوري الإسكتلندي الممتاز.

ويتربع بروسيا دورتموند على القمة منفرداً، بمتوسط حضور مذهل بلغ 81.365 متفرجاً، ما رسخ مكانة دورتموند كأكثر الأندية شعبية في كرة القدم الأوروبية حتى عام 2025.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بمتوسط حضور مثالي بلغ 75 ألف متفرج، ويأتي مانشستر يونايتد المركز الثالث بمتوسط حضور جماهيري بلغ 73.880 مشجعاً على ملعب أولد ترافورد، وفي المركز الرابع يأتي ريال مدريد، الذي شهد ملعبه سانتياجو برنابيو حضوراً جماهيرياً بلغ 72.973 مشجعاً.

ويأتي عملاقا ميلانو المركزين التاليين، حيث يجذب ميلان 72.033 مشجعاً إلى ملعب سان سيرو، متفوقاً بفارق ضئيل عن غريمه إنتر بـ 69.840.

وسجل مارسيليا الفرنسي 64.401 مشجع، مكانه في المركز السابع، بينما يحتل روما، نادي العاصمة الإيطالية، المركز الثامن بمتوسط 62.872 مشجعاً، يليه وستهام بمتوسط 62.461 مشجعاً، ويكمل شالكه قائمة العشرة الأوائل، بمتوسط حضور جماهيري بلغ 61.904 مشجعين في دوري الدرجة الثانية الألماني، ويغيب أتلتيكو مدريد بفارق ضئيل عن المراكز العشرة الأولى بمتوسط حضور جماهيري بلغ 61.544 متفرجاً.

وبمتوسط حضور جماهيري بلغ 60.943 متفرجاً يتفوق توتنهام على ليفربول وأرسنال، الذين سجلا متوسط حضور جماهيري بلغ 60.427 و60.199 متفرجاً على التوالي.

وفي المركز الخامس عشر، يأتي شتوتجارت الألماني بـ 59.375 متفرجاً، بينما احتل بنفيكا البرتغال في المركز السادس عشر بمتوسط 58.499 متفرجاً، ويتقارب ريال بيتيس وآينتراخت فرانكفورت في المركزين السابع والثامن عشر بمتوسط حضور جماهيري بلغ و58.350 و58.141 متفرجاً على التوالي.

وفي ذيل قائمة أفضل 20 فريقاً، يأتي سلتيك، عملاق الدوري الإسكتلندي، في المركز الأخير بمتوسط حضور جماهيري بلغ 55.481 متفرجاً، متخلفاً بفارق ضئيل عن هامبورج الألماني، الذي رغم صعوده حديثاً من الدرجة الثانية، استقطب 56.902 متفرج هذا العام.