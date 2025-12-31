ريال مدريد 2025.. أزمات فنية واضطرابات مؤسسية!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يخفف فوز ريال مدريد على إشبيلية في مباراته الأخيرة بالعام الحالي من وطأة 2025 الذي شهد لحظات عصيبة، حيث لا يزال النادي والفريق الأول بعيدين كل البُعد عن أيام المجد التي شهدها موسم 2023-2024، حيث تُشكّل الألقاب الخمسة التي حصدها الفريق في ذلك الموسم تناقضاً صارخاً مع غياب أي لقب في عام 2025.

وبدأ عام 2025 بهزيمة مؤلمة في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، نذيراً لخيبات الأمل القادمة، رسمت نتيجة 2-5 لصالح برشلونة صورة قاتمة، وإنْ كانت أقل قتامة مما آلت إليه الأمور لاحقاً، حيث انتزع برشلونة اللقبين المحليين الآخرين من ريال مدريد.

أولاً، كأس الملك في المباراة النهائية المؤلمة على ملعب «لا كارتوخا» في نهاية أبريل 2025، وبعدها بفترة وجيزة، هزيمة أخرى أمام الكتالونيين، رغم ثلاثية مبابي في مونتجويك، منحت لقب الدوري الإسباني لفريق هانسي فليك.

ولم يكن مشوار ريال مدريد الأوروبي أفضل حالاً، حيث كان ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، وهو حامل اللقب آنذاك، عادياً.

وفشل الفريق في بلوغ ربع النهائي، ليُجبر على خوض مباراة فاصلة ضد مانشستر سيتي، وكانت المباراتان ضد فريق بيب جوارديولا من بين اللحظات المضيئة القليلة في الموسم، حيث فاز ريال مدريد في كلتيهما على ملعب الاتحاد وفي البرنابيو.

وعلى أي حال، كانت مغامرة ريال مدريد القارية، كما بدا منذ البداية تقريباً، محكوماً عليها بالفشل المبكر، فرغم نجاته من الديربي الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد بفضل عدم احتساب ركلة ترجيح جوليان ألفاريز المثيرة للجدل في ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، إلا أن أرسنال أنهى مسيرة ريال مدريد فجأة في ربع النهائي، حيث فاز الفريق اللندني في كلتا المباراتين، على أرضه وفي مدريد.

وشهد شهر مايو 2025 رحيل شخصيتين شكّلتا، في الواقع، نهاية حقبة في ريال مدريد، حين غادر لوكا مودريتش وكارلو أنشيلوتي النادي الملكي رسمياً، الذي ودعهما بحفاوة بالغة في مباراة على أرضه أمام ريال سوسيداد. وتم تأكيد التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو بعد يوم واحد فقط، ثم تحول تركيز النادي إلى كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة التي كان يتوقع أن تكون تتويجاً لموسم طمح فيه الفريق إلى 7 ألقاب، لكنه لم يحقق سوى لقبين، كلاهما في عام 2024 (كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية).

وكان أداء ريال مدريد في بطولة «فيفا» المحدثة واعداً، ما يظهر تأثير المدرب الجديد منذ اليوم الأول. قدم الفريق أداءً مقبولاً، لكنه مني بهزيمة ساحقة في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، بدت تجربة مونديال الأندية بمثابة أساس متين، حيث شهدت أول مشاركة لوجهين جديدين، دين هويسين وترنت ألكسندر أرنولد. وبعد البطولة إضافة إلى مودريتش، غادر لوكاس فاسكيز الفريق، وانضم ألفارو كاريراس وفرانكو ماستانتونو لاحقاً. بفضل وجوههم الأربعة الجديدة، بدأ الفريق موسم 2025-2026 بداية قوية، متصدراً الدوري الإسباني في الجولة الثالثة.

لكن الفريق فقد هذا المركز المتقدم في الجولة الرابعة عشرة، بعد تعادله مع جيرونا، ما أكد تراجعاً بدأ قبل شهر في أنفيلد، حيث تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في دوري أبطال أوروبا. ومنذ تلك المباراة ضد ليفربول، سجل الفريق 3 هزائم و3 تعادلات في 8 مباريات، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وبعد إحدى تلك المباريات، وهي الهزيمة أمام سيلتا فيجو في 7 ديسمبر 2025، بدأ النادي يشكك في مدى ملاءمة تشابي ألونسو، وكان المدرب الإسباني قد تجاوز بعض الأزمات، مثل الهزيمة في الميرسيسايد (27 سبتمبر) والاستبدال المثير للجدل لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو (26 أكتوبر)، دعم النادي المدرب في كلتا الحالتين، لكن الهزيمة أمام سيلتا زعزعت الثقة في تشابي.

أما الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في 2025 (ألافيس وإشبيلية في الدوري الإسباني وتالافيرا في كأس الملك)، فبدلاً من تخفيف الضغط، زادته، لأن أداء الفريق لا يزال بعيداً عن التوقعات التي وضعت في بداية هذا الموسم.

وعلاوة على ذلك، يشهد النادي اضطرابات مؤسسية، فبينما يجري التحضير لتغييرات جذرية على نموذج ملكيته، والتي لا تزال المعلومات شحيحة وتنتشر حولها الشائعات، دخل ريال مدريد في مواجهة مباشرة مع برشلونة بشأن «قضية نيجريرا»، التي وصفها رئيس المرينجي فلورنتينو بيريز بأنها «أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم»

وكان رد رئيس برشلونة، خوان لابورتا سريعاً، حيث اتهم ريال مدريد بالإصابة ب«هوس برشلونة» وانتقد بشدة قناة ريال مدريد التلفزيونية، الناطقة باسم النادي فيما يتعلق بقرارات التحكيم في المواسم الأخيرة، بتصريحات لاذعة لم يسلم منها أيضا الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني.

وفي الوقت نفسه، يواصل النادي نزاعه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن دوري السوبر، حيث رجحت الأحكام القضائية الأخيرة كفة ريال مدريد في نزاع يتوقع أن يطول أمده.