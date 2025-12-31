الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب الجزائر يطلب احترام خصوصية عائلته

مدرب الجزائر يطلب احترام خصوصية عائلته
31 ديسمبر 2025 10:18

الجزائر (د ب أ)
أفاد تقرير إخباري بأن فلاديمير بيتكزفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، تملكه غضب شديد على خلفية ملاحقة بعض المصورين الجزائريين لأفراد من عائلته خاصة ابنته ليا، أثناء حضورهم مباريات «الخضر» في مدينة الرباط ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب. وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أن بيتكوفيتش، أبدى انزعاجاً شديداً بسبب ما اعتبره تصرفات غير مقبولة من طرف عدد من المصورين الجزائريين، كما أنه لم يخف استياءه من هذه السلوكات، خاصة بعد تكرار ملاحقة ابنته ومحاولة تصويرها عن قرب، بل وطلب تصريحات واستجداء «كلمة» منها.
وكشفت الصحيفة أن ليا بيتكوفيتش، ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو المتداولة وهي تحاول تفادي المصورين والتخفي عن عدسات الكاميرات، دون جدوى.
ونقلت عن مصادرها أن ليا بيتكوفيتش، وبعد فشل محاولاتها المتكررة لتفادي الكاميرات، قررت إبلاغ والدها بما تتعرض له، الأمر الذي أثار غضبه وانزعاجه وقرر التدخل ليطلب من المسؤول الإعلامي لدى اتحاد الكرة الجزائري التحرك لوضع حد لما وصفه ب«التطفل» على حياته العائلية.
وأكد المسؤول الإعلامي، حسب ما نقلته الصحيفة، يوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، توجيه نداء صريح للمصورين والصحفيين بضرورة احترام خصوصية عائلة بيتكوفيتش.

