أرسنال وأستون فيلا.. فوز وثأر وتعزيز الصدارة!

لندن(د ب أ)

اكتسح فريق أرسنال ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 4/ 1 ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجّل البرازيلي جابرييل ماجاليس هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 48، وأضاف الإسباني مارتن زوبيميندي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجّل البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث بالدقيقة 69.

واختتم البديل البرازيلي جابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 78، بينما قلّص الفارق لأستون فيلا أولي واتكينز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يلتقي سندرلاند الأربعاء، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

ووضع أرسنال حداً لتعثراته ضد أستون فيلا وآخرها مباراة السادس من ديسمبر والتي خسرها الفريق اللندني 1/ 2.

وبعد شوط أول سلبي كانت فيه المحاولات قائمة من الجانبين، أبرزها شبه انفراد من مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز، جاء التقدم لأرسنال مع بداية الشوط الثاني.

وسجّل البرازيلي جابرييل هدف تقدم أصحاب الأرض بعدما تابع عرضية بوكايو ساكا إلى داخل الشباك، وبعد 4 دقائق أرسل النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال تمريرة رائعة جعلت زميله الإسباني مارتن زوبيميندي في مواجهة حارس أستون فيلا ليسجل اللاعب هدفاً ثانياً لفريقه.

وزاد لياندرو تروسارد النتيجة بهدف ثالث سجّله البلجيكي من تمريرة الهولندي يورين تيمبر.

وبعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل سجل جابرييل جيسوس الهدف الرابع بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة تروسارد، في الدقيقة 78، وسجل أولي واتكينز هدف تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحفظ ماء وجه فريقه بعد السقوط بنتيجة كبيرة. ويُعد هذا الانتصار بفارق 3 أهداف، هو أكبر فوز لأرسنال على أستون فيلا، منذ نحو 10 سنوات، عندما تغلب على منافسه بنتيجة 4/ صفر في موسم 2015/ 2016 أما آخر رباعية فقد كانت في موسم 2022/ 2023 عندما فاز أرسنال 4/ 2.