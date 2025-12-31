سلتيكس يعبر يوتا جاز بتألق «وايت الثالث عشر»

واشنطن (أ ب)

سجّل ديريك وايت 27 نقطة، من بينها 13 نقطة في الربع الرابع، وقام بسبع تصديات، ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على يوتا جاز 129/ 119 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح وايت اللاعب الثالث عشر في تاريخ الدوري الأميركي الذي يسجل 27 نقطة وسبع متابعات ومرر ست تمريرات حاسمة، والقيام بسبع تصديات في مباراة واحدة.

وسجل جايلين براون 23 نقطة ومرر 10 تمريرات حاسمة لفريق سلتيكس، منهيا سلسلة مبارياته التي سجل فيها 30 نقطة على التوالي عند تسع مباريات. وظل متعادلا مع أسطورة سلتيكس، لاري بيرد، الذي سجل 30 نقطة في تسع مباريات متتالية في فبراير ومارس عام 1985.

وسجل أنفيرني سيمونز 20 نقطة وبايتون بريتشارد 18 لفريق سلتيكس، الذي فاز في خمس من آخر ست مباريات.

وسجل كيونت جورج، الذي كانت تحوم شكوك حول مشاركته بسبب مرض حتى بضع ساعات قبل انطلاق المباراة، 37 نقطة لجاز. بينما سجل يوسف نوركيتش أعلى معدل له هذا الموسم ب26 نقطة، وأضاف لاوري ماركانن 22 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على لوس أنجلوس ليكرز 128/ 106، ولوس أنجلوس كليبرز على ساكرامنتو كينجز 131/ 90، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ممفيس جريزليس 139/ 136 بعد الوقت الإضافي.