إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا

لندن(رويترز)



قلّل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا من أهمية غياب المصافحة التقليدية مع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عقب مباراة ​أمس الثلاثاء، التي انتهت بفوز أرسنال 4-‌1 على ملعب الإمارات، منهياً ​سلسلة انتصارات فيلا التي استمرت ⁠11 ‌مباراة.

وشوهد إيمري يغادر سريعاً إلى غرفة الملابس بعد صفارة النهاية، بينما بدا أرتيتا منتظراً على خط ⁠التماس.

وقال إيمري للصحفيين عند سؤاله عن ⁠خروجه السريع: «بعد المباراة، يكون تحركي دائماً سريعاً، المصافحة ثم الذهاب ​مع الجهاز الفني واللاعبين أو التوجه مباشرة إلى غرفة الملابس».

وأضاف «انتظرته كثيراً، وبالطبع كان سعيداً بالفوز الكبير وكان مع الجهاز الفني ​المعاون، لذلك قررت ‍دخول النفق سريعاً».

وتابع إيمري، الذي أمضى 18 شهراً في تدريب أرسنال قبل إقالته في نوفمبر 2019: «بالنسبة لي، ⁠لا توجد ​مشكلة».

كما قلّل أرتيتا من أهمية عدم المصافحة قائلاً: «​لا بأس بذلك. تحدث هذه الأمور في ‍كرة القدم، ليست مشكلة على الإطلاق». ويحتل أستون فيلا المركز الثالث الآن بفارق ست نقاط خلف المتصدر أرسنال، ويستعد لمواجهة نوتنجهام ‌فورست يوم السبت المقبل.