2025.. «عام المفاجآت» في الرياضة العربية والعالمية!

عمرو عبيد (القاهرة)

كان عام 2025 حافلاً بكثير من الأحداث الرياضية، التي شهدت تحقيق عدة إنجازات عربية، بعضها تحقّق للمرة الأولى، في تاريخ بعض المنتخبات والأندية واللاعبين، وكذلك كانت الرياضة العالمية على موعد مع بعض النتائج المُثيرة، غير المُتوقعة أحياناً!

حيث واصلت كرة القدم المغربية تطورها اللافت، ونجاحاتها المُبهرة، فبعد التواجد في المربع الذهبي لمونديال 2022 للكبار، ثم حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد 2024، جاء الدور على «الأسود الصغيرة» لتُحقّق إنجازاً عالمياً رائعاً، بعدما حصد منتخب المغرب تحت 20 عاماً، لقب كأس العالم للشباب، للمرة الأولى في تاريخه.

كما تُوّج المنتخب الثاني للمغرب بكأس العرب، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب شقيقه الأردني، الذي بلغ النهائي العربي للمرة الأولى، مثلما كان الحال مع تأهُّله «التاريخي» الأول إلى كأس العالم 2026، في نُسخة تشهد الظهور الأول لـ 3 منتخبات أخرى، حتى الآن، بداية من الرأس الأخضر، مروراً بأوزبكستان وكوراساو.

ونجح فريق نادي الشارقة في حصد تتويجه القاري الأول، عندما فاز بلقب دوري أبطال آسيا «2»، كما كان الأهلي السعودي هو الآخر، على موعده الأول مع حصد لقب دوري أبطال آسيا للنُخبة، بينما تمكن فريق بيراميدز المصري من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، في صيف 2025، للمرة الأولى في تاريخه، ثم أضاف إليه كأس السوبر القارية، وأتبعها بكأس القارات الثلاث، خلال طريق نحو نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال الجديدة.

عالمياً، نجح باريس سان جيرمان أخيراً في تحقيق حلمه الكبير، عندما حصد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى، بل دخل قائمة أصحاب «السُداسية العالمية النادرة» أيضاً، ومنح لاعبه وهدافه، عُثمان ديمبيلي، فرصة تاريخية للفوز بجائزة «الكرة الذهبية»، الأولى في مسيرته، كما عاد توتنهام هوتسبير إلى منصات التتويج القارية، بعد غياب طويل جداً، بالفوز بلقب الدوري الأوروبي، ونجح تشيلسي في إضافة كأس قارية جديدة إلى خزائنه، في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يُصبح أول بطل للعالم في «مونديال الأندية» بنظامه الجديد.

ولا يُعد فوز برشلونة بكل الألقاب المحلية، أمراً غريباً على «العملاق الكتالوني»، لكن عودته الكاسحة هذا العام لم تكن متوقعة بتلك الصورة، وتحت قيادة الألماني فليك، سيطر «البارسا» على جميع البطولات في إسبانيا، الدوري والكأس والسوبر، وأسقط ريال مدريد 4 مرات في موسم تاريخي.

وعلى الجانب الآخر، في إنجلترا، ثارت بعض الأندية لتكتب تاريخاً جديداً، حيث عادل ليفربول رقم مانشستر يونايتد «الأيقوني»، بفوزه باللقب العشرين في «البريميرليج»، بينما فاز كريستال بالاس بأول لقب في تاريخه، بعد تغلّبه على مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد، ثم أضاف إلى خزائنه بطولة الدرع الخيرية للمرة الأولى أيضاً، وحصد نيوكاسل يونايتد تتويجه الأول في كأس الرابطة، على حساب ليفربول، بعد 70 عاماً من آخر لقب لـ «الماجبيز».

وعلى صعيد الألعاب الفردية، فإن تتويج البريطاني، لاندو نوريس، بلقبه الأول في سباقات «الفورمولا-1»، يُمثّل مفاجأة غير متوقعة، خاصة في ظل «الصراع الشرس» الذي جمعه مع الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر 4 سنوات، وكالعادة، احتضنت الإمارات هذا المشهد التاريخي، بعد نهاية سباق جائزة أبوظبي الكُبرى.

وتمثّل الإنجاز العربي الأبرز، في التتويج المصري «الثُنائي» ببطولة العالم للخُماسي الحديث، حيث بات معتز وائل أول مصري وعربي يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال «فردي»، وكذلك فريدة خليل، أصغر بطلة في تاريخ الخُماسي الحديث، كما فازت مصر ببرونزية الفرق، رجالاً وسيدات أيضاً.