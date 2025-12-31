الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية

بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
31 ديسمبر 2025 12:36

دبي (الاتحاد)
أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية تحت عنوان «شباب الأهلي – أبطال الرباعية في موسم 2024-2025»، توثيقاً للإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بتتويجه بأربعة ألقاب كبرى خلال موسم استثنائي، رسّخ مكانة «الفرسان الحمر» ضمن نخبة كرة القدم الإماراتية.
وجرى تدشين الطوابع على أرض استاد راشد، معقل شباب الأهلي، بحضور خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، واللواء طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجانبين، إضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين حرصوا على التواجد والمشاركة بتوقيع القميص التذكاري الخاص بالمناسبة.
وتميّزت الطوابع بتصاميم توثّق مسيرة الموسم الاستثنائي وإنجازاته، متضمّنة صور «الفرسان الحمر» والكؤوس التي توّج بها الفريق، إلى جانب شعار النادي، في إصدار يُعد الأول من نوعه، الذي يحمل شعار نادٍ إماراتي على طوابع بريدية تذكارية داخل الدولة.
وتتوافر الطوابع التذكارية في جميع فروع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها عبر المتجر الإلكتروني لبريد الإمارات.

أخبار ذات صلة
«مؤجلات» الجولة الثالثة تشعل سباق «الأولى»
جريجا بطل سباق الحديريات للدراجات في أبوظبي
شباب الأهلي
بريد الإمارات
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©