بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية

دبي (الاتحاد)

أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية تحت عنوان «شباب الأهلي – أبطال الرباعية في موسم 2024-2025»، توثيقاً للإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بتتويجه بأربعة ألقاب كبرى خلال موسم استثنائي، رسّخ مكانة «الفرسان الحمر» ضمن نخبة كرة القدم الإماراتية.

وجرى تدشين الطوابع على أرض استاد راشد، معقل شباب الأهلي، بحضور خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، واللواء طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجانبين، إضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين حرصوا على التواجد والمشاركة بتوقيع القميص التذكاري الخاص بالمناسبة.

وتميّزت الطوابع بتصاميم توثّق مسيرة الموسم الاستثنائي وإنجازاته، متضمّنة صور «الفرسان الحمر» والكؤوس التي توّج بها الفريق، إلى جانب شعار النادي، في إصدار يُعد الأول من نوعه، الذي يحمل شعار نادٍ إماراتي على طوابع بريدية تذكارية داخل الدولة.

وتتوافر الطوابع التذكارية في جميع فروع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها عبر المتجر الإلكتروني لبريد الإمارات.