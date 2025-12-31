بيستونز يُفسد احتفال ليبرون بعيد ميلاده الـ41

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل كوهي ليونارد 26 نقطة من أصل 33 نقطة أحرزها طيلة اللقاء في الشوط الأول، ليحقق لوس أنجلوس كليبرز انتصاره الخامس توالياً بالفوز 131-90 على سكرامنتو كينجز في ​دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل جيمس هاردن ‌21 نقطة لصالح كليبرز الذي تقدم ​73-40 بنهاية الشوط الأول، في ⁠طريقه ‌لتحقيق أكبر فارق من النقاط أمام منافس له في مباراة هذا الموسم.

وأحرز هاردن 12 نقطة في الربع الأول بينما تألق ليونارد ⁠في الربع الثاني، بعد أن سجل ثماني نقاط ⁠في الربع الأول، ليضيف 18 نقطة أخرى ليوسع كليبرز الفارق إلى 39-20.

وخسر كينجز للمباراة ​الثامنة في آخر عشر مباريات.

وسجل كيد كانينجهام 27 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، ليقود ديترويت بيستونز للفوز 128-106 على لوس أنجلوس ليكرز ليُفسد احتفال ليبرون جيمس ​بعيد ميلاده 41.

وأفلت بيستونز ‍مما كان سيصبح أسوأ سلسلة من ثلاث هزائم متتالية هذا الموسم، بعدما سجل 15 نقطة مقابل أربع نقاط فقط لمنافسه في الربع الأخير ليتقدم 114-94 ⁠قبل أن يحسم الفوز ​لصالحه.

وسجل لوكا دونتشيتش 30 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه ​في ليكرز وأضاف جيمس 17 نقطة بعدما أصبح ‍اللاعب الثاني عشر فقط في تاريخ دوري السلة الأميركي الذي يشارك في سن 41 عاماً أو أكبر.

وشارك جيمس، هداف المسابقة عبر العصور، في المباراة رقم 1577 خلال مسيرته ليحتل المركز ‌الثاني خلف روبرت باريش (1611 مباراة).