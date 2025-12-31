مصر تتأهب لطلب استضافة أمم أفريقيا 2028

القاهرة (رويترز)

أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم، وهي آخر نسخة بالنظام القديم، قبل أن تقام المسابقة القارية كل أربعة أعوام بدلاً من كل عامين.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية لقناة الشمس التلفزيونية أمس الثلاثاء: «يوجد تنسيق بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة ​القدم في هذا الصدد، وهناك جاهزية كاملة من حيث البنية الأساسية».

وأضاف: «ندعم في وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري بشدة لتجهيز الملف، وستساند ​الوزارة والدولة هذا الأمر، وستقدم كل الدعم سواء ⁠من حيث البنية الرياضية والتعهدات الإدارية والحكومية الرسمية. نحرص على هذا الأمر لأن بطولة 2028 ستكون نسخة استثنائية نظراً لأنها الأخيرة بالشكل القديم».

كان الاتحاد الأفريقي (الكاف) قد أعلن على نحو مفاجئ خلال اجتماع لجنته التنفيذية في الرباط، على ⁠هامش كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب تغيير نظام ⁠البطولة، التي تدر ما يقدر بنحو 80 بالمئة من إيراداته والتي كانت تقام تقليدياً كل عامين منذ انطلاقها عام 1957.

وستقام نسخة 2027 في ​كينيا وتنزانيا وأوغندا بينما ستقام نسخة استثنائية أخيرة في 2028، قبل أن يتغير شكل البطولة لتقام مرة واحدة كل أربع سنوات.

وكان مقترح إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات طرح سابقاً من قبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، لكن الاتحاد الأفريقي رفض ​ذلك بسبب اعتماده الكبير على ‍العائدات التي تحققها البطولة.

ولطالما أثار توقيت إقامة كأس الأمم الأفريقية جدلاً، لأنها غالباً ما تُقام في منتصف الموسم الأوروبي، مما يجبر الأندية على التخلي عن لاعبيها الأفارقة الدوليين.

وكان من المفترض أن يؤدي ‍نقل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لتقام في منتصف ⁠العام بدءاً من 2019 إلى ​حل مشكلة تضارب الالتزامات بين الأندية والمنتخبات، لكن نسختي الكاميرون عام 2022 وكوت ديفوار عام 2024 أقيمتا في ​بداية العام.

وتقرر تأجيل بطولة هذا العام في المغرب لمدة ستة ‍أشهر بعد أن قدم الفيفا نسخة جديدة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

واستثمرت مصر، التي استضافت كأس الأمم الأفريقية آخر مرة في 2019، بسخاء على تعزيز البنية التحتية الرياضية في السنوات الأخيرة واستضافت بطولة ‌العالم لكرة اليد في 2021 في مسعاها لترسيخ مكانتها كمعقل للرياضة قارياً.