الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم: غياب الانسيابية سبب التعادل أمام وولفرهامبتون

أموريم: غياب الانسيابية سبب التعادل أمام وولفرهامبتون
31 ديسمبر 2025 14:08

لندن(د ب أ)
أعرب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن استيائه لافتقاد فريقه للانسيابية في المباراة التي تعادل فيها 1/1 مع وولفرهامبتون، أمس الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أموريم في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «عانينا طوال المباراة، كان هناك نقص في الإبداع، لكننا كنا نعلم مسبقاً أنها ستكون مباراة مختلفة، مقارنةً بمواجهة نيوكاسل. كان لدينا طاقة مختلفة أيضاً خلال اللقاء. إذا نظرت إلى التسعين دقيقة، فقد أتيحت لنا فرص، لكن الانسيابية لم تكن موجودة بسبب نقص الروابط في هذا الوقت».
وأضاف: «بالطبع نشعر بالإحباط. الأداء لم يكن جيداً. والإبداع لم يكن جيداً، وانسيابية اللعب لم تكن موجودة. كنا نعلم أننا سنعاني إذا اعتمدوا على طريقة دفاعية. حاولنا الدفع بثلاثة مهاجمين منذ الدقيقة الأولى، لكننا واجهنا صعوبة وحاولنا تعديل ذلك في الشوط الثاني. اليوم لم يكن يومنا، فقد افتقدنا تماماً الانسيابية خلال المباراة».
وأكد: «عندما يلعب الفريق المنافس بطريقة دفاعية، عليك أن تعمل بجهد أكبر وتبتكر أكثر لتلعب المباراة بطريقة مختلفة. افتقدنا هذا المستوى اليوم. اللاعبون حاولوا، لكننا لم نلعب جيداً، وعندما لا تلعب بشكل جيد بالكرة، تواجه صعوبة حتى بدونها. علينا التعافي والاستعداد للمباراة المقبلة».
وأكمل: «لا يمكننا تغيير نتيجة هذه المباراة، لكن يمكننا المضي قدماً والتركيز على المباراة القادمة (أمام ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل). لا يمكننا المجازفة بخسارة أي لاعب لأسابيع عديدة. سنكون جاهزين للمباراة المقبلة. نعلم أنها ستكون صعبة، لكننا سنكون مستعدين».

أخبار ذات صلة
دورتموند ينتصر على أندية أوروبا بأعلى حضور جماهيري في 2025
«مقصلة الشتاء» تنتظر مدربي «البريميرليج»
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©