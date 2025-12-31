أموريم: غياب الانسيابية سبب التعادل أمام وولفرهامبتون

لندن(د ب أ)

أعرب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن استيائه لافتقاد فريقه للانسيابية في المباراة التي تعادل فيها 1/1 مع وولفرهامبتون، أمس الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «عانينا طوال المباراة، كان هناك نقص في الإبداع، لكننا كنا نعلم مسبقاً أنها ستكون مباراة مختلفة، مقارنةً بمواجهة نيوكاسل. كان لدينا طاقة مختلفة أيضاً خلال اللقاء. إذا نظرت إلى التسعين دقيقة، فقد أتيحت لنا فرص، لكن الانسيابية لم تكن موجودة بسبب نقص الروابط في هذا الوقت».

وأضاف: «بالطبع نشعر بالإحباط. الأداء لم يكن جيداً. والإبداع لم يكن جيداً، وانسيابية اللعب لم تكن موجودة. كنا نعلم أننا سنعاني إذا اعتمدوا على طريقة دفاعية. حاولنا الدفع بثلاثة مهاجمين منذ الدقيقة الأولى، لكننا واجهنا صعوبة وحاولنا تعديل ذلك في الشوط الثاني. اليوم لم يكن يومنا، فقد افتقدنا تماماً الانسيابية خلال المباراة».

وأكد: «عندما يلعب الفريق المنافس بطريقة دفاعية، عليك أن تعمل بجهد أكبر وتبتكر أكثر لتلعب المباراة بطريقة مختلفة. افتقدنا هذا المستوى اليوم. اللاعبون حاولوا، لكننا لم نلعب جيداً، وعندما لا تلعب بشكل جيد بالكرة، تواجه صعوبة حتى بدونها. علينا التعافي والاستعداد للمباراة المقبلة».

وأكمل: «لا يمكننا تغيير نتيجة هذه المباراة، لكن يمكننا المضي قدماً والتركيز على المباراة القادمة (أمام ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل). لا يمكننا المجازفة بخسارة أي لاعب لأسابيع عديدة. سنكون جاهزين للمباراة المقبلة. نعلم أنها ستكون صعبة، لكننا سنكون مستعدين».